AMD: Advanced Micro Devices Inc
159.16 USD 1.30 (0.81%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMD para hoje mudou para -0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 155.76 e o mais alto foi 161.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Advanced Micro Devices Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMD Notícias
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Intel, Nvidia e Novo Nordisk sobem no pré-mercado; AMD cai
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- Nvidia vai investir US$ 5 bilhões em participação na Intel
- Taiwan Semiconductor cai após Nvidia firmar acordo com rival Intel
- Taiwan Semiconductor stock falls after Intel-Nvidia partnership announcement
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Ações da AMD caem após anúncio de colaboração entre Nvidia e Intel
- AMD stock falls after Nvidia-Intel collaboration announcement
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- Huawei Lays Out Chip Plan to Challenge Nvidia (NVDA) in AI Market - TipRanks.com
- AI Spending Could Soar 500%: 3 Brilliant AI Stocks to Buy (Hint: Not Nvidia)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- VP da Arteris (AIP) vende ações no valor de US$ 88.805
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Nvidia: Reason To Buy Is China (NASDAQ:NVDA)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- Nvidia: Double Trouble (Rating Downgrade) (NASDAQ:NVDA)
- Processador Granite Rapids da Intel apresenta "aumento significativo", dizem analistas
- Intel’s Granite Rapids processor seeing "meaningful ramp," KeyBanc analysts say
Faixa diária
155.76 161.62
Faixa anual
76.48 186.65
- Fechamento anterior
- 160.46
- Open
- 159.28
- Bid
- 159.16
- Ask
- 159.46
- Low
- 155.76
- High
- 161.62
- Volume
- 95.987 K
- Mudança diária
- -0.81%
- Mudança mensal
- 0.70%
- Mudança de 6 meses
- 55.79%
- Mudança anual
- -3.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh