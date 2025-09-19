QuotazioniSezioni
Valute / AMD
Tornare a Azioni

AMD: Advanced Micro Devices Inc

157.39 USD 0.53 (0.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMD ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 155.90 e ad un massimo di 159.84.

Segui le dinamiche di Advanced Micro Devices Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMD News

Intervallo Giornaliero
155.90 159.84
Intervallo Annuale
76.48 186.65
Chiusura Precedente
157.92
Apertura
157.38
Bid
157.39
Ask
157.69
Minimo
155.90
Massimo
159.84
Volume
93.677 K
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
-0.42%
Variazione Semestrale
54.06%
Variazione Annuale
-4.31%
20 settembre, sabato