AMD: Advanced Micro Devices Inc

157.39 USD 0.53 (0.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMD a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 155.90 et à un maximum de 159.84.

Suivez la dynamique Advanced Micro Devices Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
155.90 159.84
Range Annuel
76.48 186.65
Clôture Précédente
157.92
Ouverture
157.38
Bid
157.39
Ask
157.69
Plus Bas
155.90
Plus Haut
159.84
Volume
93.677 K
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
-0.42%
Changement à 6 Mois
54.06%
Changement Annuel
-4.31%
