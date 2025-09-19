Devises / AMD
AMD: Advanced Micro Devices Inc
157.39 USD 0.53 (0.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMD a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 155.90 et à un maximum de 159.84.
Suivez la dynamique Advanced Micro Devices Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AMD Nouvelles
- Why One Top Analyst Isn’t Worried About AMD Stock After the Nvidia & Intel Partnership - TipRanks.com
- Tesla Loses To Meta AI Executive Integral To '80%' Of Company's Future Value
- Nvidia (NVDA) to Gain from ‘Incremental Revenue Opportunities’ in Intel Deal, Says William Blair - TipRanks.com
- AMD: Priced Like Fundamentals Are Flawless (NASDAQ:AMD)
- Elon Musk’s xAI raises $10 billion, valuation soars to $200 billion
- AMD's AI Ascent: Why Market Share Gains And A Strategic AI Focus Point To Long-Term Growth
- AMD Stock: Why I'm Buying Before Earnings (NASDAQ:AMD)
- Can Significant Capital Infusions Drive Innovation in Intel Chips?
- AMD’s Valuation Demands Perfection - My Model Says Not Yet (NASDAQ:AMD)
- La réaction de Wall Street à l’alliance entre Intel et NVIDIA
- Wall Street reaction to Intel-NVIDIA tie up
- L’action Micron chute après que Wells Fargo note la qualification HBM3E de Samsung
- Micron stock dips as Wells Fargo notes Samsung’s HBM3E qualification
- Samsung obtient la qualification Nvidia HBM3e après plusieurs tentatives
- Samsung secures Nvidia HBM3e qualification after multiple attempts
- Nvidia May Be Playing a Longer Game With Intel Deal
- Benchmark relève la note d’Intel après un accord "décisif" avec Nvidia
- Benchmark upgrades Intel after ‘watershed’ Nvidia pact
- Nvidia investit 5 milliards $ dans Intel, TD Cowen maintient sa recommandation d’achat
- Nvidia invests $5B in Intel, TD Cowen reiterates Buy rating
- Les distractions d’Intel pourraient être positives pour l’action AMD, selon BofA
- Intel distractions could actually be a positive for AMD stock, says BofA
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML 2 Years From Now
- Intel s’associe à Nvidia pour des produits d’IA, Stifel maintient sa recommandation "Conserver"
Range quotidien
155.90 159.84
Range Annuel
76.48 186.65
Clôture Précédente
157.92
- 157.92
Ouverture
157.38
- 157.38
- Bid
- 157.39
- Ask
- 157.69
Plus Bas
155.90
- 155.90
Plus Haut
159.84
- 159.84
- Volume
- 93.677 K
Changement quotidien
-0.34%
- -0.34%
Changement Mensuel
-0.42%
- -0.42%
Changement à 6 Mois
54.06%
- 54.06%
Changement Annuel
-4.31%
- -4.31%
20 septembre, samedi