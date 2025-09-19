FiyatlarBölümler
Dövizler / AMD
Geri dön - Hisse senetleri

AMD: Advanced Micro Devices Inc

157.39 USD 0.53 (0.34%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMD fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 155.90 ve Yüksek fiyatı olarak 159.84 aralığında işlem gördü.

Advanced Micro Devices Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMD haberleri

Günlük aralık
155.90 159.84
Yıllık aralık
76.48 186.65
Önceki kapanış
157.92
Açılış
157.38
Satış
157.39
Alış
157.69
Düşük
155.90
Yüksek
159.84
Hacim
93.677 K
Günlük değişim
-0.34%
Aylık değişim
-0.42%
6 aylık değişim
54.06%
Yıllık değişim
-4.31%
21 Eylül, Pazar