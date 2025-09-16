Divisas / AMD
AMD: Advanced Micro Devices Inc
159.16 USD 1.30 (0.81%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMD de hoy ha cambiado un -0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 155.76, mientras que el máximo ha alcanzado 161.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Advanced Micro Devices Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMD News
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- Vicepresidente de Arteris (AIP) Alpern vende acciones por 88.805 dólares
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Nvidia: Reason To Buy Is China (NASDAQ:NVDA)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- Nvidia: Double Trouble (Rating Downgrade) (NASDAQ:NVDA)
- El procesador Granite Rapids de Intel experimenta un "aumento significativo", según analistas de KeyBanc
- Procesador Granite Rapids de Intel ve "aumento significativo", según analistas
- What AMD Stock Investors Should Know About Latest Updates
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- This Unstoppable Cathie Wood ETF Is Obliterating the S&P 500 This Year. Is It a Buy Ahead of 2026?
- 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia Microsoft and Apple in the $2 Trillion Club by 2028
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- ETF de Cathie Wood compra AMD y vende acciones de Tempus
- Why I Am Trimming My Micron Position (Rating Downgrade) (NASDAQ:MU)
- AMD Stock: Attractive Entry As AI Ramp Offsets Short-Term Noise (NASDAQ:AMD)
- Positives Are Priced In For Oracle: But Here's Why I'm Initiating With A Buy Rating (ORCL)
- INTC vs. AMD: Which AI-Driven Chip Stock Should You Bet on Now?
Rango diario
155.76 161.62
Rango anual
76.48 186.65
18 septiembre, jueves
12:30
USD
