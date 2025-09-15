货币 / AMD
AMD: Advanced Micro Devices Inc
160.46 USD 0.70 (0.43%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMD汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点159.22和高点161.94进行交易。
关注Advanced Micro Devices Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMD新闻
- Intel’s Granite Rapids processor seeing "meaningful ramp," KeyBanc analysts say
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- What AMD Stock Investors Should Know About Latest Updates
- This Unstoppable Cathie Wood ETF Is Obliterating the S&P 500 This Year. Is It a Buy Ahead of 2026?
- 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia Microsoft and Apple in the $2 Trillion Club by 2028
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- 凯茜·伍德的ARK ETF买入AMD并卖出Tempus股票
- Cathie Wood’s ARK ETF buys AMD and sells Tempus stock
- Why I Am Trimming My Micron Position (Rating Downgrade) (NASDAQ:MU)
- AMD Stock: Attractive Entry As AI Ramp Offsets Short-Term Noise (NASDAQ:AMD)
- Positives Are Priced In For Oracle: But Here's Why I'm Initiating With A Buy Rating (ORCL)
- INTC vs. AMD: Which AI-Driven Chip Stock Should You Bet on Now?
- ASML Soars 16% in a Month: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- Nvidia Stock Falls As China Pressures U.S. Chipmakers
- Is Advanced Micro Devices Stock (AMD) a Buy after the Recent Slide? AI Analyst Says Yes - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sony Stock Up Alongside PlayStation 6 Rumors & Leaks - TipRanks.com
- AMD Stock Jumps on Bullish Analyst Coverage - TipRanks.com
- AMD: Could Lose The AI Race (Downgrade) (NASDAQ:AMD)
- Chinese Chip Stocks Surge After U.S. Trade Probe
- Micron Hits New 52-Week High: Is the Stock Still Worth Buying?
- Piper Sandler维持AMD股票"增持"评级，看好GPU前景
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on AMD stock, citing GPU optimism
- Here is What to Know Beyond Why Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) is a Trending Stock
日范围
159.22 161.94
年范围
76.48 186.65
- 前一天收盘价
- 161.16
- 开盘价
- 161.37
- 卖价
- 160.46
- 买价
- 160.76
- 最低价
- 159.22
- 最高价
- 161.94
- 交易量
- 61.293 K
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 1.52%
- 6个月变化
- 57.07%
- 年变化
- -2.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值