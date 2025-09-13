КотировкиРазделы
Валюты / AMD
Назад в Рынок акций США

AMD: Advanced Micro Devices Inc

160.46 USD 0.70 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMD за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.22, а максимальная — 161.94.

Следите за динамикой Advanced Micro Devices Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AMD

Дневной диапазон
159.22 161.94
Годовой диапазон
76.48 186.65
Предыдущее закрытие
161.16
Open
161.37
Bid
160.46
Ask
160.76
Low
159.22
High
161.94
Объем
61.293 K
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
1.52%
6-месячное изменение
57.07%
Годовое изменение
-2.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.