Валюты / AMD
AMD: Advanced Micro Devices Inc
160.46 USD 0.70 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMD за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.22, а максимальная — 161.94.
Следите за динамикой Advanced Micro Devices Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMD
Дневной диапазон
159.22 161.94
Годовой диапазон
76.48 186.65
- Предыдущее закрытие
- 161.16
- Open
- 161.37
- Bid
- 160.46
- Ask
- 160.76
- Low
- 159.22
- High
- 161.94
- Объем
- 61.293 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 1.52%
- 6-месячное изменение
- 57.07%
- Годовое изменение
- -2.44%
