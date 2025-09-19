통화 / AMD
AMD: Advanced Micro Devices Inc
156.71 USD 1.21 (0.77%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMD 환율이 오늘 -0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 155.90이고 고가는 159.84이었습니다.
Advanced Micro Devices Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
155.90 159.84
년간 변동
76.48 186.65
- 이전 종가
- 157.92
- 시가
- 157.38
- Bid
- 156.71
- Ask
- 157.01
- 저가
- 155.90
- 고가
- 159.84
- 볼륨
- 77.579 K
- 일일 변동
- -0.77%
- 월 변동
- -0.85%
- 6개월 변동
- 53.40%
- 년간 변동율
- -4.72%
