Moedas / ALUR
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.07 USD 0.05 (2.36%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALUR para hoje mudou para -2.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.06 e o mais alto foi 2.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Allurion Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALUR Notícias
- Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion Technologies stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Allurion Revenue Drops 71 Percent in Q2
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion balloon patients maintain 95% of weight loss after one year
- Allurion Technologies stock rises on Canadian distribution partnership
- Allurion partners with Minogue Medical to expand weight loss program in Canada
- Allurion submits final PMA module for weight loss balloon to FDA
- Allurion Announces Findings from New Studies on Muscle Mass Maintenance in Nearly 20,000 Patients and Four-Year Weight Loss Outcomes at the 2025 Annual Meeting of the ASMBS
- Allurion to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Allurion Presents Data on Increasing Muscle Mass and Decreasing Fat Mass in Patients Treated With the Allurion Program
- Allurion Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Allurion Technologies Inc. (ALUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Faixa diária
2.06 2.13
Faixa anual
1.98 20.00
- Fechamento anterior
- 2.12
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.06
- High
- 2.13
- Volume
- 47
- Mudança diária
- -2.36%
- Mudança mensal
- -2.36%
- Mudança de 6 meses
- -34.29%
- Mudança anual
- -86.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh