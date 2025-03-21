Divisas / ALUR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.12 USD 0.04 (1.85%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALUR de hoy ha cambiado un -1.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.12, mientras que el máximo ha alcanzado 2.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Allurion Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALUR News
- Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion Technologies stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Allurion Revenue Drops 71 Percent in Q2
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion balloon patients maintain 95% of weight loss after one year
- Allurion Technologies stock rises on Canadian distribution partnership
- Allurion partners with Minogue Medical to expand weight loss program in Canada
- Allurion submits final PMA module for weight loss balloon to FDA
- Allurion Announces Findings from New Studies on Muscle Mass Maintenance in Nearly 20,000 Patients and Four-Year Weight Loss Outcomes at the 2025 Annual Meeting of the ASMBS
- Allurion to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Allurion Presents Data on Increasing Muscle Mass and Decreasing Fat Mass in Patients Treated With the Allurion Program
- Allurion Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Allurion Technologies Inc. (ALUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Rango diario
2.12 2.17
Rango anual
1.98 20.00
- Cierres anteriores
- 2.16
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.12
- High
- 2.17
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -1.85%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -32.70%
- Cambio anual
- -86.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B