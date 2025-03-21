Валюты / ALUR
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.16 USD 0.01 (0.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALUR за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.18.
Следите за динамикой Allurion Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALUR
- Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion Technologies stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Allurion Revenue Drops 71 Percent in Q2
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion balloon patients maintain 95% of weight loss after one year
- Allurion Technologies stock rises on Canadian distribution partnership
- Allurion partners with Minogue Medical to expand weight loss program in Canada
- Allurion submits final PMA module for weight loss balloon to FDA
- Allurion Announces Findings from New Studies on Muscle Mass Maintenance in Nearly 20,000 Patients and Four-Year Weight Loss Outcomes at the 2025 Annual Meeting of the ASMBS
- Allurion to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Allurion Presents Data on Increasing Muscle Mass and Decreasing Fat Mass in Patients Treated With the Allurion Program
- Allurion Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Allurion Technologies Inc. (ALUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Дневной диапазон
2.12 2.18
Годовой диапазон
1.98 20.00
- Предыдущее закрытие
- 2.17
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.12
- High
- 2.18
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 1.89%
- 6-месячное изменение
- -31.43%
- Годовое изменение
- -86.06%
