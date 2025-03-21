Valute / ALUR
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.20 USD 0.13 (6.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALUR ha avuto una variazione del 6.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.04 e ad un massimo di 2.20.
Segui le dinamiche di Allurion Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.04 2.20
Intervallo Annuale
1.98 20.00
- Chiusura Precedente
- 2.07
- Apertura
- 2.04
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Minimo
- 2.04
- Massimo
- 2.20
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- 6.28%
- Variazione Mensile
- 3.77%
- Variazione Semestrale
- -30.16%
- Variazione Annuale
- -85.81%
21 settembre, domenica