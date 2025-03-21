Dövizler / ALUR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.20 USD 0.13 (6.28%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALUR fiyatı bugün 6.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.04 ve Yüksek fiyatı olarak 2.20 aralığında işlem gördü.
Allurion Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALUR haberleri
- Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion Technologies stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Allurion Revenue Drops 71 Percent in Q2
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion balloon patients maintain 95% of weight loss after one year
- Allurion Technologies stock rises on Canadian distribution partnership
- Allurion partners with Minogue Medical to expand weight loss program in Canada
- Allurion submits final PMA module for weight loss balloon to FDA
- Allurion Announces Findings from New Studies on Muscle Mass Maintenance in Nearly 20,000 Patients and Four-Year Weight Loss Outcomes at the 2025 Annual Meeting of the ASMBS
- Allurion to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Allurion Presents Data on Increasing Muscle Mass and Decreasing Fat Mass in Patients Treated With the Allurion Program
- Allurion Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Allurion Technologies Inc. (ALUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Günlük aralık
2.04 2.20
Yıllık aralık
1.98 20.00
- Önceki kapanış
- 2.07
- Açılış
- 2.04
- Satış
- 2.20
- Alış
- 2.50
- Düşük
- 2.04
- Yüksek
- 2.20
- Hacim
- 107
- Günlük değişim
- 6.28%
- Aylık değişim
- 3.77%
- 6 aylık değişim
- -30.16%
- Yıllık değişim
- -85.81%
21 Eylül, Pazar