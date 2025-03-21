通貨 / ALUR
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.07 USD 0.05 (2.36%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALURの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり2.06の安値と2.13の高値で取引されました。
Allurion Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.06 2.13
1年のレンジ
1.98 20.00
- 以前の終値
- 2.12
- 始値
- 2.08
- 買値
- 2.07
- 買値
- 2.37
- 安値
- 2.06
- 高値
- 2.13
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- -2.36%
- 1ヶ月の変化
- -2.36%
- 6ヶ月の変化
- -34.29%
- 1年の変化
- -86.65%
