통화 / ALUR
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.20 USD 0.13 (6.28%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALUR 환율이 오늘 6.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.04이고 고가는 2.20이었습니다.
Allurion Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALUR News
- Allurion Technologies, Inc. (ALUR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion Technologies stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Allurion Revenue Drops 71 Percent in Q2
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Zynex Inc. (ZYXI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Allurion balloon patients maintain 95% of weight loss after one year
- Allurion Technologies stock rises on Canadian distribution partnership
- Allurion partners with Minogue Medical to expand weight loss program in Canada
- Allurion submits final PMA module for weight loss balloon to FDA
- Allurion Announces Findings from New Studies on Muscle Mass Maintenance in Nearly 20,000 Patients and Four-Year Weight Loss Outcomes at the 2025 Annual Meeting of the ASMBS
- Allurion to Present at Jefferies Global Healthcare Conference
- Allurion Presents Data on Increasing Muscle Mass and Decreasing Fat Mass in Patients Treated With the Allurion Program
- Allurion Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Allurion Technologies Inc. (ALUR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
일일 변동 비율
2.04 2.20
년간 변동
1.98 20.00
- 이전 종가
- 2.07
- 시가
- 2.04
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- 저가
- 2.04
- 고가
- 2.20
- 볼륨
- 107
- 일일 변동
- 6.28%
- 월 변동
- 3.77%
- 6개월 변동
- -30.16%
- 년간 변동율
- -85.81%
20 9월, 토요일