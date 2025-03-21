Währungen / ALUR
ALUR: Allurion Technologies Inc
2.07 USD 0.05 (2.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALUR hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allurion Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.06 2.13
Jahresspanne
1.98 20.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.12
- Eröffnung
- 2.08
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Tief
- 2.06
- Hoch
- 2.13
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -2.36%
- Monatsänderung
- -2.36%
- 6-Monatsänderung
- -34.29%
- Jahresänderung
- -86.65%
