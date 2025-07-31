Moedas / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.73 USD 0.05 (0.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALHC para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.64 e o mais alto foi 16.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Alignment Healthcare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALHC Notícias
- Presidente da Alignment Healthcare vende US$ 4,2 milhões em ações
- Executivo da Alignment Healthcare vende ações no valor de US$ 507 mil
- Diretor de TI da Alignment Healthcare vende ações no valor de US$ 484.599
- Alignment Healthcare president sells $4.2m in stock
- Alignment healthcare CIO Scavo sells $484,599 in stock
- Alignment healthcare exec Joyce sells $507k in stock
- Diretor da Alignment Healthcare, Konowiecki, vende ações no valor de US$ 425.000
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $425,000 in stock
- Alignment Healthcare CEO Kao sells shares worth $5.8m
- Alignment Healthcare at Baird Global Healthcare: Strategic Growth and Optimism
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
- Microsoft, Meta, Comcast and Biogen rise premarket; Qualcomm falls
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
Faixa diária
16.64 16.84
Faixa anual
9.15 21.07
- Fechamento anterior
- 16.68
- Open
- 16.73
- Bid
- 16.73
- Ask
- 17.03
- Low
- 16.64
- High
- 16.84
- Volume
- 96
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- 2.26%
- Mudança de 6 meses
- -9.67%
- Mudança anual
- 41.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh