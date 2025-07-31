KurseKategorien
ALHC: Alignment Healthcare Inc

16.48 USD 0.20 (1.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALHC hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.22 bis zu einem Hoch von 16.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alignment Healthcare Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.22 16.84
Jahresspanne
9.15 21.07
Vorheriger Schlusskurs
16.68
Eröffnung
16.73
Bid
16.48
Ask
16.78
Tief
16.22
Hoch
16.84
Volumen
7.158 K
Tagesänderung
-1.20%
Monatsänderung
0.73%
6-Monatsänderung
-11.02%
Jahresänderung
39.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K