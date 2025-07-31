Währungen / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.48 USD 0.20 (1.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALHC hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.22 bis zu einem Hoch von 16.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alignment Healthcare Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALHC News
- Alignment Healthcare: Präsidentin verkauft Aktien im Wert von 3,5 Mio. US-Dollar
- Insider-Verkauf bei Alignment Healthcare: CIO stößt Aktienpaket im Wert von 484.599 $ ab
- Insider-Verkauf bei Alignment Healthcare: Führungskraft veräußert Aktien im Wert von 507.000 $
- Alignment Healthcare president sells $4.2m in stock
- Alignment healthcare CIO Scavo sells $484,599 in stock
- Alignment healthcare exec Joyce sells $507k in stock
- Alignment Healthcare: Direktor verkauft Aktien im Wert von 425.000 US-Dollar nach Kursrallye
- Alignment Healthcare: CEO Kao verkauft Aktien im Wert von 5,8 Mio. US-Dollar
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $425,000 in stock
- Alignment Healthcare CEO Kao sells shares worth $5.8m
- Alignment Healthcare auf der Baird-Konferenz: Strategische Wachstumsziele und operative Stärke
- Alignment Healthcare at Baird Global Healthcare: Strategic Growth and Optimism
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
Tagesspanne
16.22 16.84
Jahresspanne
9.15 21.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.68
- Eröffnung
- 16.73
- Bid
- 16.48
- Ask
- 16.78
- Tief
- 16.22
- Hoch
- 16.84
- Volumen
- 7.158 K
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- -11.02%
- Jahresänderung
- 39.19%
