ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.68 USD 0.14 (0.85%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALHC de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.55, mientras que el máximo ha alcanzado 16.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alignment Healthcare Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ALHC News
- Presidenta de Alignment Healthcare vende acciones por 4,2 millones de dólares
- Presidente de Alignment Healthcare vende acciones por $4.2 millones
- El director de informática de Alignment Healthcare, Scavo, vende acciones por 484.599 dólares
- Alignment Healthcare president sells $4.2m in stock
- Director de Alignment Healthcare, Konowiecki, vende acciones por 425.000 dólares
- CEO de Alignment Healthcare vende acciones por $5.8 millones
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $425,000 in stock
- Alignment Healthcare en Baird Global Healthcare: Crecimiento estratégico y optimismo
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
Rango diario
16.55 16.93
Rango anual
9.15 21.07
- Cierres anteriores
- 16.54
- Open
- 16.55
- Bid
- 16.68
- Ask
- 16.98
- Low
- 16.55
- High
- 16.93
- Volumen
- 6.212 K
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- 1.96%
- Cambio a 6 meses
- -9.94%
- Cambio anual
- 40.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B