Валюты / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.54 USD 0.22 (1.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALHC за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.02, а максимальная — 16.86.
Следите за динамикой Alignment Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALHC
- Президент Alignment Healthcare продает акции на сумму $4,2 млн
- Руководитель Alignment Healthcare Джойс продает акции на сумму $507 тыс.
- Финансовый директор Alignment Healthcare Скаво продает акции на сумму $484 599
- Директор Alignment Healthcare Коновецки продает акции на сумму $425 000
- Генеральный директор Alignment Healthcare Као продает акции на сумму $5,8 млн
- Alignment Healthcare на конференции Baird Global Healthcare: стратегический рост и оптимизм
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
Дневной диапазон
16.02 16.86
Годовой диапазон
9.15 21.07
- Предыдущее закрытие
- 16.32
- Open
- 16.25
- Bid
- 16.54
- Ask
- 16.84
- Low
- 16.02
- High
- 16.86
- Объем
- 8.450 K
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- -10.69%
- Годовое изменение
- 39.70%
