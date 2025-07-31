通貨 / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.48 USD 0.20 (1.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALHCの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり16.22の安値と16.84の高値で取引されました。
Alignment Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ALHC News
- アラインメント・ヘルスケア社長が4.2百万ドル相当の株式を売却
- アラインメント・ヘルスケアのCIOスカボ氏、48万4599ドル相当の株式を売却
- アライメントヘルスケアの幹部ジョイス氏、5億760万円相当の株式を売却
- アライメントヘルスケアの取締役コノウィエッキ氏、425,000ドル相当の株式を売却
- Alignment Healthcare CEO Kao sells shares worth $5.8m
- Alignment Healthcare at Baird Global Healthcare: Strategic Growth and Optimism
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
- Microsoft, Meta, Comcast and Biogen rise premarket; Qualcomm falls
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
1日のレンジ
16.22 16.84
1年のレンジ
9.15 21.07
