ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.54 USD 0.06 (0.36%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALHC a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.44 et à un maximum de 16.79.
Suivez la dynamique Alignment Healthcare Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ALHC Nouvelles
- Un dirigeant d’Alignment Healthcare vend des actions pour 507.635€
- La présidente d’Alignment Healthcare vend des actions pour 4,2 millions $
- Le directeur informatique d’Alignment Healthcare, Scavo, vend des actions pour 484.599€
- Alignment healthcare exec Joyce sells $507k in stock
- Le directeur d’Alignment Healthcare, Konowiecki, vend des actions pour 425.000€
- Le PDG d’Alignment Healthcare, Kao, vend des actions d’une valeur de 5,8 millions €
- Alignment Healthcare à la conférence Baird Global Healthcare : Croissance stratégique et optimisme
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
Range quotidien
16.44 16.79
Range Annuel
9.15 21.07
- Clôture Précédente
- 16.48
- Ouverture
- 16.63
- Bid
- 16.54
- Ask
- 16.84
- Plus Bas
- 16.44
- Plus Haut
- 16.79
- Volume
- 6.766 K
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 1.10%
- Changement à 6 Mois
- -10.69%
- Changement Annuel
- 39.70%
20 septembre, samedi