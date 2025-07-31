Valute / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.54 USD 0.06 (0.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALHC ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.44 e ad un massimo di 16.79.
Segui le dinamiche di Alignment Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALHC News
- Dirigente di Alignment Healthcare Joyce vende azioni per 507.000 dollari
- Il presidente di Alignment Healthcare vende azioni per 4,2 milioni di dollari
- Il CIO di Alignment Healthcare Scavo vende azioni per $484.599
- Alignment Healthcare president sells $4.2m in stock
- Alignment healthcare CIO Scavo sells $484,599 in stock
- Alignment healthcare exec Joyce sells $507k in stock
- Il direttore di Alignment Healthcare Konowiecki vende azioni per $425.000
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $425,000 in stock
- Alignment Healthcare CEO Kao sells shares worth $5.8m
- Alignment Healthcare at Baird Global Healthcare: Strategic Growth and Optimism
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
- Microsoft, Meta, Comcast and Biogen rise premarket; Qualcomm falls
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
Intervallo Giornaliero
16.44 16.79
Intervallo Annuale
9.15 21.07
- Chiusura Precedente
- 16.48
- Apertura
- 16.63
- Bid
- 16.54
- Ask
- 16.84
- Minimo
- 16.44
- Massimo
- 16.79
- Volume
- 6.766 K
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 1.10%
- Variazione Semestrale
- -10.69%
- Variazione Annuale
- 39.70%
20 settembre, sabato