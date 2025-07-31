Dövizler / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.54 USD 0.06 (0.36%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALHC fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.44 ve Yüksek fiyatı olarak 16.79 aralığında işlem gördü.
Alignment Healthcare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ALHC haberleri
- Alignment Healthcare başkanı 4,2 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Alignment Healthcare yöneticisi Joyce 507 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Alignment Healthcare CIO’su Scavo 484.599 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Alignment Healthcare yöneticisi Konowiecki 425.000 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Alignment Healthcare CEO Kao sells shares worth $5.8m
- Alignment Healthcare at Baird Global Healthcare: Strategic Growth and Optimism
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
- Microsoft, Meta, Comcast and Biogen rise premarket; Qualcomm falls
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
Günlük aralık
16.44 16.79
Yıllık aralık
9.15 21.07
- Önceki kapanış
- 16.48
- Açılış
- 16.63
- Satış
- 16.54
- Alış
- 16.84
- Düşük
- 16.44
- Yüksek
- 16.79
- Hacim
- 6.766 K
- Günlük değişim
- 0.36%
- Aylık değişim
- 1.10%
- 6 aylık değişim
- -10.69%
- Yıllık değişim
- 39.70%
