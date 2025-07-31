통화 / ALHC
ALHC: Alignment Healthcare Inc
16.54 USD 0.06 (0.36%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALHC 환율이 오늘 0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.44이고 고가는 16.79이었습니다.
Alignment Healthcare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ALHC News
- Alignment Healthcare 사장, 420만 달러 상당 주식 매도
- Alignment Healthcare 임원 Joyce, 50만 7천 달러 상당 주식 매도
- Alignment Healthcare CIO Scavo, 주식 484,599달러 매각
- Alignment Healthcare 이사 Konowiecki, 4억 2500만 원 상당 주식 매도
- Alignment Healthcare CEO Kao sells shares worth $5.8m
- Alignment Healthcare at Baird Global Healthcare: Strategic Growth and Optimism
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- UnitedHealth Stock (UNH) Jumps on Positive Medicare Star Ratings Outlook, Analysts Cheer - TipRanks.com
- Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Presents at Morgan Stanley
- Alignment Healthcare names Matt Eyles as EVP of government strategy
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- KeyBanc upgrades Alignment Healthcare stock to Overweight on growth outlook
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Alignment Healthcare’s Joyce sells $247,950 in stock
- Alignment healthcare director Konowiecki sells $400k in stock
- Are Medical Stocks Lagging Akebia Therapeutics (AKBA) This Year?
- Clover Health Pre-Q2 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Barclays upgrades Alignment Healthcare stock rating on solid earnings
- Microsoft, Meta, Comcast and Biogen rise premarket; Qualcomm falls
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
일일 변동 비율
16.44 16.79
년간 변동
9.15 21.07
- 이전 종가
- 16.48
- 시가
- 16.63
- Bid
- 16.54
- Ask
- 16.84
- 저가
- 16.44
- 고가
- 16.79
- 볼륨
- 6.766 K
- 일일 변동
- 0.36%
- 월 변동
- 1.10%
- 6개월 변동
- -10.69%
- 년간 변동율
- 39.70%
