Moedas / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
220.78 USD 4.49 (2.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABBV para hoje mudou para 2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 217.30 e o mais alto foi 221.55.
Veja a dinâmica do par de moedas AbbVie Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
217.30 221.55
Faixa anual
163.81 221.76
- Fechamento anterior
- 216.29
- Open
- 217.30
- Bid
- 220.78
- Ask
- 221.08
- Low
- 217.30
- High
- 221.55
- Volume
- 9.961 K
- Mudança diária
- 2.08%
- Mudança mensal
- 5.35%
- Mudança de 6 meses
- 5.13%
- Mudança anual
- 11.70%
