KurseKategorien
Währungen / ABBV
Zurück zum Aktien

ABBV: AbbVie Inc

221.99 USD 1.21 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABBV hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 219.92 bis zu einem Hoch von 222.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die AbbVie Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABBV News

Tagesspanne
219.92 222.07
Jahresspanne
163.81 222.07
Vorheriger Schlusskurs
220.78
Eröffnung
220.52
Bid
221.99
Ask
222.29
Tief
219.92
Hoch
222.07
Volumen
8.923 K
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
5.93%
6-Monatsänderung
5.71%
Jahresänderung
12.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K