ABBV: AbbVie Inc
221.99 USD 1.21 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABBV hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 219.92 bis zu einem Hoch von 222.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die AbbVie Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
219.92 222.07
Jahresspanne
163.81 222.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 220.78
- Eröffnung
- 220.52
- Bid
- 221.99
- Ask
- 222.29
- Tief
- 219.92
- Hoch
- 222.07
- Volumen
- 8.923 K
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 5.93%
- 6-Monatsänderung
- 5.71%
- Jahresänderung
- 12.31%
