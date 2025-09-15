Dövizler / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
222.39 USD 0.40 (0.18%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ABBV fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 221.59 ve Yüksek fiyatı olarak 223.48 aralığında işlem gördü.
AbbVie Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ABBV haberleri
Günlük aralık
221.59 223.48
Yıllık aralık
163.81 223.48
- Önceki kapanış
- 221.99
- Açılış
- 222.41
- Satış
- 222.39
- Alış
- 222.69
- Düşük
- 221.59
- Yüksek
- 223.48
- Hacim
- 10.008 K
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 6.12%
- 6 aylık değişim
- 5.90%
- Yıllık değişim
- 12.52%
21 Eylül, Pazar