ABBV: AbbVie Inc

222.39 USD 0.40 (0.18%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ABBV fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 221.59 ve Yüksek fiyatı olarak 223.48 aralığında işlem gördü.

AbbVie Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
221.59 223.48
Yıllık aralık
163.81 223.48
Önceki kapanış
221.99
Açılış
222.41
Satış
222.39
Alış
222.69
Düşük
221.59
Yüksek
223.48
Hacim
10.008 K
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
6.12%
6 aylık değişim
5.90%
Yıllık değişim
12.52%
