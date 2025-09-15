통화 / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
222.39 USD 0.40 (0.18%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ABBV 환율이 오늘 0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 221.59이고 고가는 223.48이었습니다.
AbbVie Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ABBV News
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- 세일즈포스, 애브비 CRM 선정으로 제약업계 3번째 쾌거
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- 애브비, 주가 221.8 USD로 사상 최고치 경신
- AbbVie stock hits all-time high at 221.8 USD
- 애브비 IL-1 경로 검증에 H.C. Wainwright, Avalo 목표가 $25로 상향
- H.C. Wainwright raises Avalo Therapeutics stock price target to $25 on IL-1 pathway validation
- Oruka Therapeutics, Up 10%, Is Trying To Take On AbbVie's Biggest Moneymaker
- AbbVie (ABBV) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- 오루카 테라퓨틱스, BTIG, 긍정적 약물 데이터에 목표주가 56달러로 상향
- Oruka Therapeutics stock price target raised to $56 at BTIG on promising drug data
- 베렌베르크, 애브비와 Novo 상향 조정하고 일라이릴리와 Merck는 하향 조정
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- 애브비, 긍정적 험이라 전환에 투자의견 ’매수’로 상향
- Berenberg upgrades Abbvie stock rating to Buy on successful post-Humira transition
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is ABBV Stock a Buy, Hold, or Sell After Its Almost 23% Rise YTD?
- AbbVie (ABBV)’s Dividend Track Record: How It Became a Leader in Consistent Dividends
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- H.C. Wainwright, atai Life Sciences에 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 15달러
일일 변동 비율
221.59 223.48
년간 변동
163.81 223.48
- 이전 종가
- 221.99
- 시가
- 222.41
- Bid
- 222.39
- Ask
- 222.69
- 저가
- 221.59
- 고가
- 223.48
- 볼륨
- 10.008 K
- 일일 변동
- 0.18%
- 월 변동
- 6.12%
- 6개월 변동
- 5.90%
- 년간 변동율
- 12.52%
