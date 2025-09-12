Divisas / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
220.78 USD 4.49 (2.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ABBV de hoy ha cambiado un 2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 217.30, mientras que el máximo ha alcanzado 221.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AbbVie Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ABBV News
- Oruka Therapeutics, Up 10%, Is Trying To Take On AbbVie's Biggest Moneymaker
- AbbVie (ABBV) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- BTIG eleva el precio objetivo de las acciones de Oruka Therapeutics a 56 dólares tras datos prometedores de medicamento
- BTIG eleva precio objetivo de Oruka Therapeutics a $56 por datos prometedores
- Oruka Therapeutics stock price target raised to $56 at BTIG on promising drug data
- AbbVie y Novo reciben impulso de Berenberg mientras Lilly y Merck enfrentan rebajas
- AbbVie y Novo reciben impulso de Berenberg mientras Lilly y Merck enfrentan rebajas
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- Berenberg eleva calificación de Abbvie a Comprar tras exitosa transición post-Humira
- Berenberg mejora la calificación de las acciones de Abbvie a Comprar tras exitosa transición post-Humira
- Berenberg upgrades Abbvie stock rating to Buy on successful post-Humira transition
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is ABBV Stock a Buy, Hold, or Sell After Its Almost 23% Rise YTD?
- AbbVie (ABBV)’s Dividend Track Record: How It Became a Leader in Consistent Dividends
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- H.C. Wainwright reafirma calificación de Compra para acciones de atai Life Sciences con objetivo de 15 dólares
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para atai Life Sciences con objetivo de $15
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on atai Life Sciences stock at $15 target
- 3 No-Brainer Dividend Stocks to Buy in September
- Genmab: Eppkinly's Spectacular Data Is The Antidote To The Darzalex Patent Cliff (GMAB)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- 1 Green Flag for AbbVie (ABBV) Stock Right Now
- Piper Sandler reitera calificación de Mejor Rendimiento para Abbvie con objetivo de 231 dólares
- Piper Sandler mantiene calificación de Sobreponderación para Abbvie con objetivo de $231
Rango diario
217.30 221.55
Rango anual
163.81 221.76
- Cierres anteriores
- 216.29
- Open
- 217.30
- Bid
- 220.78
- Ask
- 221.08
- Low
- 217.30
- High
- 221.55
- Volumen
- 9.158 K
- Cambio diario
- 2.08%
- Cambio mensual
- 5.35%
- Cambio a 6 meses
- 5.13%
- Cambio anual
- 11.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B