ABBV: AbbVie Inc

220.78 USD 4.49 (2.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ABBV de hoy ha cambiado un 2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 217.30, mientras que el máximo ha alcanzado 221.55.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AbbVie Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
217.30 221.55
Rango anual
163.81 221.76
Cierres anteriores
216.29
Open
217.30
Bid
220.78
Ask
221.08
Low
217.30
High
221.55
Volumen
9.158 K
Cambio diario
2.08%
Cambio mensual
5.35%
Cambio a 6 meses
5.13%
Cambio anual
11.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B