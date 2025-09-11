КотировкиРазделы
ABBV
ABBV: AbbVie Inc

216.29 USD 1.42 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABBV за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 215.84, а максимальная — 218.71.

Следите за динамикой AbbVie Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
215.84 218.71
Годовой диапазон
163.81 221.76
Предыдущее закрытие
217.71
Open
217.99
Bid
216.29
Ask
216.59
Low
215.84
High
218.71
Объем
6.748 K
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
3.21%
6-месячное изменение
3.00%
Годовое изменение
9.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.