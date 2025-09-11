Валюты / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
216.29 USD 1.42 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABBV за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 215.84, а максимальная — 218.71.
Следите за динамикой AbbVie Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ABBV
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is ABBV Stock a Buy, Hold, or Sell After Its Almost 23% Rise YTD?
- AbbVie (ABBV)’s Dividend Track Record: How It Became a Leader in Consistent Dividends
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on atai Life Sciences stock at $15 target
- 3 No-Brainer Dividend Stocks to Buy in September
- Genmab: Eppkinly's Spectacular Data Is The Antidote To The Darzalex Patent Cliff (GMAB)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- 1 Green Flag for AbbVie (ABBV) Stock Right Now
- Piper Sandler подтверждает рейтинг Overweight для акций Abbvie с целевой ценой $231
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Abbvie stock at $231 target
- AbbVie Settles Rinvoq Patent Dispute: What It Means for the Stock
- Company News for Sep 12, 2025
- Genmab: A Matter Of Time (NASDAQ:GMAB)
- The Best Stocks to Invest $50,000 In Right Now
- AbbVie Stock Breaks Out As Its Cash Cow Lives To Fight Another Day
- BMO Capital повысил целевую цену акций Abbvie до $240 с $215
- Abbvie stock price target raised to $240 from $215 at BMO Capital
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- AbbVie shares hit record high as key immunology drug set for exclusivity until 2037
- Why AbbVie Stock Is Jumping Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Акции AbbVie растут после обеспечения патентной защиты для RINVOQ до 2037 года
- AbbVie stock rises after securing patent protection for RINVOQ until 2037
Дневной диапазон
215.84 218.71
Годовой диапазон
163.81 221.76
- Предыдущее закрытие
- 217.71
- Open
- 217.99
- Bid
- 216.29
- Ask
- 216.59
- Low
- 215.84
- High
- 218.71
- Объем
- 6.748 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 3.21%
- 6-месячное изменение
- 3.00%
- Годовое изменение
- 9.43%
