货币 / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
216.29 USD 1.42 (0.65%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ABBV汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点215.84和高点218.71进行交易。
关注AbbVie Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ABBV新闻
- 贝伦贝格上调艾伯维和诺和诺德评级，下调礼来和默沙东评级
- 贝伦贝格将艾伯维评级上调至"买入"，认可其成功度过修美乐专利期后的转型
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is ABBV Stock a Buy, Hold, or Sell After Its Almost 23% Rise YTD?
- AbbVie (ABBV)’s Dividend Track Record: How It Became a Leader in Consistent Dividends
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- H.C. Wainwright重申艾泰生命科学股票买入评级，目标价15美元
- 3 No-Brainer Dividend Stocks to Buy in September
- Genmab: Eppkinly's Spectacular Data Is The Antidote To The Darzalex Patent Cliff (GMAB)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- 1 Green Flag for AbbVie (ABBV) Stock Right Now
- AbbVie Settles Rinvoq Patent Dispute: What It Means for the Stock
- Company News for Sep 12, 2025
- Genmab: A Matter Of Time (NASDAQ:GMAB)
- The Best Stocks to Invest $50,000 In Right Now
- AbbVie Stock Breaks Out As Its Cash Cow Lives To Fight Another Day
- BMO Capital将艾伯维公司股票目标价从215美元上调至240美元
- SNY's Gene Therapy Candidate for Eye Disease Gets FDA Fast Track Tag
- AbbVie shares hit record high as key immunology drug set for exclusivity until 2037
日范围
215.84 218.71
年范围
163.81 221.76
- 前一天收盘价
- 217.71
- 开盘价
- 217.99
- 卖价
- 216.29
- 买价
- 216.59
- 最低价
- 215.84
- 最高价
- 218.71
- 交易量
- 6.748 K
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- 3.21%
- 6个月变化
- 3.00%
- 年变化
- 9.43%
