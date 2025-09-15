CotationsSections
ABBV: AbbVie Inc

222.39 USD 0.40 (0.18%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ABBV a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 221.59 et à un maximum de 223.48.

Suivez la dynamique AbbVie Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
221.59 223.48
Range Annuel
163.81 223.48
Clôture Précédente
221.99
Ouverture
222.41
Bid
222.39
Ask
222.69
Plus Bas
221.59
Plus Haut
223.48
Volume
10.008 K
Changement quotidien
0.18%
Changement Mensuel
6.12%
Changement à 6 Mois
5.90%
Changement Annuel
12.52%
