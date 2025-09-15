Devises / ABBV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ABBV: AbbVie Inc
222.39 USD 0.40 (0.18%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ABBV a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 221.59 et à un maximum de 223.48.
Suivez la dynamique AbbVie Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABBV Nouvelles
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- L’action Salesforce gagne un troisième client pharmaceutique du top 20 avec le choix de CRM par AbbVie
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- L’action AbbVie atteint un niveau historique à 221,8 USD
- AbbVie stock hits all-time high at 221.8 USD
- Alnylam rejoint l’alliance génomique pour faire progresser les thérapies d’ARN interférent
- H.C. Wainwright relève l’objectif de cours d’Avalo Therapeutics à 25€ suite à la validation de la voie IL-1
- H.C. Wainwright raises Avalo Therapeutics stock price target to $25 on IL-1 pathway validation
- Oruka Therapeutics, Up 10%, Is Trying To Take On AbbVie's Biggest Moneymaker
- AbbVie (ABBV) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Oruka Therapeutics stock price target raised to $56 at BTIG on promising drug data
- AbbVie et Novo obtiennent une hausse de Berenberg, tandis que Lilly et Merck sont dégradés
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- Berenberg relève la note d’Abbvie à l’achat suite à une transition réussie après Humira
- Berenberg upgrades Abbvie stock rating to Buy on successful post-Humira transition
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is ABBV Stock a Buy, Hold, or Sell After Its Almost 23% Rise YTD?
- AbbVie (ABBV)’s Dividend Track Record: How It Became a Leader in Consistent Dividends
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur atai Life Sciences avec un objectif de 15$
Range quotidien
221.59 223.48
Range Annuel
163.81 223.48
- Clôture Précédente
- 221.99
- Ouverture
- 222.41
- Bid
- 222.39
- Ask
- 222.69
- Plus Bas
- 221.59
- Plus Haut
- 223.48
- Volume
- 10.008 K
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- 6.12%
- Changement à 6 Mois
- 5.90%
- Changement Annuel
- 12.52%
20 septembre, samedi