Valute / ABBV
ABBV: AbbVie Inc
222.39 USD 0.40 (0.18%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABBV ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 221.59 e ad un massimo di 223.48.
Segui le dinamiche di AbbVie Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
221.59 223.48
Intervallo Annuale
163.81 223.48
- Chiusura Precedente
- 221.99
- Apertura
- 222.41
- Bid
- 222.39
- Ask
- 222.69
- Minimo
- 221.59
- Massimo
- 223.48
- Volume
- 10.008 K
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 6.12%
- Variazione Semestrale
- 5.90%
- Variazione Annuale
- 12.52%
20 settembre, sabato