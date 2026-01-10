ATR Stops MTF

ATR Stops MTF é um indicador de tendência baseado em ATR (Average True Range) que fornece níveis dinâmicos de stop, ajudando o trader a identificar a direção predominante do mercado e possíveis pontos de reversão.
O indicador suporta multitimeframe (MTF), filtro por média móvel e possui botão ON/OFF diretamente no gráfico para controle visual rápido.

🔹 Principais características

  • ✅ Stops dinâmicos baseados em ATR

  • ✅ Identificação clara da tendência atual

  • ✅ Suporte a Multitimeframe (MTF)

  • Filtro por média móvel configurável

  • ✅ Visualização em linhas, pontos, canal e candles

  • Botão ON/OFF no gráfico para exibir ou ocultar o indicador

  • ✅ Alertas opcionais de mudança de tendência

  • ✅ Totalmente gratuito

🔹 Como funciona

O ATR Stops MTF calcula níveis dinâmicos acima ou abaixo do preço com base na volatilidade do mercado.
Enquanto o preço permanece acima ou abaixo desses níveis, a tendência é mantida.
Quando ocorre o rompimento do stop, o indicador sinaliza uma possível mudança de tendência.

O modo MTF permite visualizar a tendência de timeframes maiores em gráficos menores, facilitando análises mais alinhadas com o contexto do mercado.

🔹 Parâmetros configuráveis

  • Timeframe (MTF)

  • Período da média móvel

  • Tipo de média móvel

  • Período do ATR

  • Multiplicador do ATR

  • Tipo de preço (incluindo Heiken Ashi)

  • Estilo de exibição (linhas, pontos, canal, candles)

  • Ativação/desativação de alertas

🔹 Indicado para

  • Traders iniciantes e avançados

  • Análise de tendência

  • Auxílio em stop loss, trailing stop e gestão de posição

  • Uso manual ou em conjunto com Expert Advisors (EAs)

🔹 Observação importante

Este indicador não é um sistema de trading automático e não garante lucros.
Use sempre gerenciamento de risco adequado.


