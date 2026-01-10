ATR Stops MTF é um indicador de tendência baseado em ATR (Average True Range) que fornece níveis dinâmicos de stop, ajudando o trader a identificar a direção predominante do mercado e possíveis pontos de reversão.

O indicador suporta multitimeframe (MTF), filtro por média móvel e possui botão ON/OFF diretamente no gráfico para controle visual rápido.

🔹 Principais características

✅ Stops dinâmicos baseados em ATR

✅ Identificação clara da tendência atual

✅ Suporte a Multitimeframe (MTF)

✅ Filtro por média móvel configurável

✅ Visualização em linhas, pontos, canal e candles

✅ Botão ON/OFF no gráfico para exibir ou ocultar o indicador

✅ Alertas opcionais de mudança de tendência

✅ Totalmente gratuito

🔹 Como funciona

O ATR Stops MTF calcula níveis dinâmicos acima ou abaixo do preço com base na volatilidade do mercado.

Enquanto o preço permanece acima ou abaixo desses níveis, a tendência é mantida.

Quando ocorre o rompimento do stop, o indicador sinaliza uma possível mudança de tendência.

O modo MTF permite visualizar a tendência de timeframes maiores em gráficos menores, facilitando análises mais alinhadas com o contexto do mercado.

🔹 Parâmetros configuráveis

Timeframe (MTF)

Período da média móvel

Tipo de média móvel

Período do ATR

Multiplicador do ATR

Tipo de preço (incluindo Heiken Ashi)

Estilo de exibição (linhas, pontos, canal, candles)

Ativação/desativação de alertas

🔹 Indicado para

Traders iniciantes e avançados

Análise de tendência

Auxílio em stop loss , trailing stop e gestão de posição

Uso manual ou em conjunto com Expert Advisors (EAs)

🔹 Observação importante

Este indicador não é um sistema de trading automático e não garante lucros.

Use sempre gerenciamento de risco adequado.