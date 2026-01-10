ATR Stops MTF
- Indicadores
- Marcio Jose Da Silva Pereira
- Versão: 1.0
ATR Stops MTF é um indicador de tendência baseado em ATR (Average True Range) que fornece níveis dinâmicos de stop, ajudando o trader a identificar a direção predominante do mercado e possíveis pontos de reversão.
O indicador suporta multitimeframe (MTF), filtro por média móvel e possui botão ON/OFF diretamente no gráfico para controle visual rápido.
🔹 Principais características
-
✅ Stops dinâmicos baseados em ATR
-
✅ Identificação clara da tendência atual
-
✅ Suporte a Multitimeframe (MTF)
-
✅ Filtro por média móvel configurável
-
✅ Visualização em linhas, pontos, canal e candles
-
✅ Botão ON/OFF no gráfico para exibir ou ocultar o indicador
-
✅ Alertas opcionais de mudança de tendência
-
✅ Totalmente gratuito
🔹 Como funciona
O ATR Stops MTF calcula níveis dinâmicos acima ou abaixo do preço com base na volatilidade do mercado.
Enquanto o preço permanece acima ou abaixo desses níveis, a tendência é mantida.
Quando ocorre o rompimento do stop, o indicador sinaliza uma possível mudança de tendência.
O modo MTF permite visualizar a tendência de timeframes maiores em gráficos menores, facilitando análises mais alinhadas com o contexto do mercado.
🔹 Parâmetros configuráveis
-
Timeframe (MTF)
-
Período da média móvel
-
Tipo de média móvel
-
Período do ATR
-
Multiplicador do ATR
-
Tipo de preço (incluindo Heiken Ashi)
-
Estilo de exibição (linhas, pontos, canal, candles)
-
Ativação/desativação de alertas
🔹 Indicado para
-
Traders iniciantes e avançados
-
Análise de tendência
-
Auxílio em stop loss, trailing stop e gestão de posição
-
Uso manual ou em conjunto com Expert Advisors (EAs)
🔹 Observação importante
Este indicador não é um sistema de trading automático e não garante lucros.
Use sempre gerenciamento de risco adequado.