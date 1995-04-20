VWAP Viper Early Signal System

Aja Antes que o Mercado se Mova

VWAP Viper - Sistema de Sinais Antecipados

VWAP Viper é um indicador avançado baseado em fractais que fornece sinais de alerta antecipado antes que os padrões fractais tradicionais sejam completamente confirmados. Ao combinar análise VWAP, filtros duplos de EMA e detecção de fractais, este sistema ajuda os traders a identificar pontos de entrada de alta probabilidade em múltiplos tempos gráficos.

Características Principais

Sistema de Alerta Antecipado O indicador exibe dois tipos de sinais: sinais pendentes que aparecem quando os fractais começam a se formar, e sinais confirmados quando o padrão completo de 5 barras é concluído. Esta abordagem de sinal duplo permite aos traders se prepararem para entradas potenciais com 1-2 barras de antecedência.

Tecnologia Adaptativa Multi-Temporal Quando o modo AutoAdjust está habilitado, o indicador otimiza automaticamente os períodos de EMA, barras de retrospectiva e configurações de buffer de acordo com seu tempo gráfico atual. Perfis pré-configurados estão incluídos para tempos gráficos M15, M30, H1, H4 e D1, embora a personalização manual esteja sempre disponível.

Sistema de Filtro Triplo

VWAP com bandas dinâmicas de desvio padrão

Confirmação de tendência com EMA dupla (períodos Rápido e Lento)

Reconhecimento de padrão fractal clássico de 5 barras

Filtro opcional de posição VWAP para confirmação adicional

Painel de Controle Profissional Um painel de informações claro no gráfico exibe os valores atuais de EMA, nível VWAP, direção de tendência e status de formação de sinais em tempo real. Todas as informações essenciais de trading são visíveis rapidamente sem poluir seu gráfico.

Sistema de Alertas Personalizável Notificações pop-up integradas informam quando novos sinais aparecem, garantindo que você nunca perca oportunidades potenciais de trading mesmo quando estiver longe dos seus gráficos.

Como Funciona

O indicador identifica padrões fractais clássicos onde o preço cria um topo ou fundo claro cercado por topos mais baixos ou fundos mais altos. Ao contrário dos indicadores fractais tradicionais que apenas exibem sinais após a confirmação, o VWAP Viper mostra sinais pendentes à medida que os padrões começam a se desenvolver.

Sinais pendentes aparecem quando o lado esquerdo de um padrão fractal é estabelecido, dando aviso antecipado de entradas potenciais. Estes se transformam em sinais confirmados uma vez que o padrão completo de 5 barras é concluído e todas as condições de filtro são atendidas.

O filtro de tendência EMA garante que os sinais se alinhem com o impulso mais amplo do preço, enquanto o filtro VWAP pode ser habilitado para focar em operações na direção do fluxo institucional. A configuração do buffer fractal ajuda a filtrar ruído em mercados lateralizados.

Adequado Para

Scalpers trabalhando em tempos gráficos M15 e M30

Traders intraday utilizando gráficos H1

Swing traders operando em tempos gráficos H4 e D1

Traders de todos os níveis de experiência buscando sinais visuais claros

Todos os pares de moedas e instrumentos de trading

Principais Configurações Explicadas

AutoAdjust: Configura automaticamente parâmetros ótimos para seu tempo gráfico. Defina como falso para controle manual.

ShowPendingSignals: Habilita ou desabilita os sinais de alerta antecipado. Desative isso para ver apenas fractais completamente confirmados.

UseVWAPFilter: Quando habilitado, sinais de compra aparecem apenas acima do VWAP e sinais de venda apenas abaixo do VWAP.

EMA_Fast / EMA_Slow: Configurações manuais de período EMA quando AutoAdjust está desabilitado.

FractalBuffer: Movimento mínimo de preço em pontos necessário para validade do sinal. Valores mais altos filtram mais sinais.

EMA_Lookback: Número de barras utilizadas para confirmar a persistência da tendência EMA. Valores mais altos requerem tendências mais fortes.

ShowBands: Exibir ou ocultar as bandas de desvio padrão do VWAP.

EnableAlerts: Ativar ou desativar as notificações pop-up.

Interpretação de Sinais

Sinais Pendentes (Círculos Amarelos e Laranjas) Estes aparecem quando um padrão fractal começa a se formar mas ainda não foi concluído. Traders conservadores usam estes como avisos antecipados para se preparar para entradas potenciais. Traders agressivos podem entrar em sinais pendentes com stop loss apertado.

Sinais Confirmados (Setas Verdes e Vermelhas) Estes aparecem quando todas as condições são atendidas: padrão fractal completo de 5 barras, alinhamento de tendência EMA, confirmação de buffer e filtro VWAP opcional. Estes representam configurações de maior probabilidade com confirmação completa do padrão.

O painel de controle fornece atualizações de status em tempo real incluindo se os sinais estão se formando atualmente, permitindo que você monitore as condições do mercado continuamente.

Abordagem de Trading

Estratégia Conservadora Aguarde os sinais de seta confirmados antes de entrar em operações. Coloque stop loss além do ponto fractal mais um buffer razoável. Use o painel de controle para verificar se o alinhamento de tendência corresponde à direção da sua operação.

Estratégia Agressiva Entre em sinais pendentes quando todos os filtros se alinham, usando stop loss mais apertado. Se o sinal se converter em uma seta confirmada, isso valida sua entrada antecipada. Saia imediatamente se o sinal pendente desaparecer.

Gestão de Risco O indicador fornece sinais de entrada mas não inclui níveis automáticos de stop loss ou take profit. Os traders devem determinar o dimensionamento apropriado de posição e estratégias de saída com base em sua tolerância individual ao risco e plano de trading. Considere mirar nos níveis VWAP ou bandas de desvio padrão como objetivos de lucro.

Instalação e Uso

Anexe o indicador a qualquer gráfico Selecione suas configurações preferidas ou use o modo AutoAdjust Monitore o painel de controle para status de tendência e sinais Observe os sinais pendentes como alertas antecipados Execute operações em sinais confirmados com gestão de risco apropriada

Documentação detalhada está incluída cobrindo configurações recomendadas por tempo gráfico, estratégias de entrada e saída, e melhores práticas para diferentes condições de mercado.

Informações de Versão

Versão Atual: 2.5

O lançamento inicial inclui sistema de sinais de alerta antecipado, adaptação multi-temporal, combinação de filtro triplo, painel de controle profissional, alertas inteligentes e opções de personalização abrangentes.

Notas Importantes

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica projetada para identificar pontos de entrada potenciais com base em padrões de preço e filtros de tendência. Ele não prevê movimentos futuros de preço nem garante resultados de trading. Todo trading envolve risco, e os traders devem usar estratégias apropriadas de gestão de risco. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de trading não indica resultados futuros.

Os traders devem testar exaustivamente o indicador em contas demo e se familiarizar com todas as configurações antes de usá-lo em ambientes de trading ao vivo. Considere fazer trading em papel até que você entenda como os sinais pendentes e confirmados se comportam em diferentes condições de mercado.

Suporte

Dúvidas sobre instalação, configurações ou uso? Entre em contato comigo através do sistema de mensagens do MQL5. Respondo a todas as consultas dentro de 24 horas e estou comprometido em ajudá-lo a obter o máximo do VWAP Viper.

Copyright 2025 VWAP Viper. Todos os direitos reservados. Cópia ou redistribuição não autorizada é proibida.