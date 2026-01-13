Quantum Matrix AI mt5

Olá traders,

Quantum Matrix AI é um Expert Advisor de nova geração desenvolvido para traders que valorizam precisão, estabilidade e crescimento estruturado de longo prazo.

Como motor principal do ecossistema Quantum, ele opera além dos EAs tradicionais de par único, funcionando de forma consistente em Forex, metais, índices e criptomoedas.

Este não é um robô de alta frequência.
É um sistema baseado em disciplina.

Preço promocional. O preço aumenta $50 a cada 10 vendas. Preço final $1999.

Diferenciais

Motor adaptativo, Matrix Groups, multi-mercado, balanceamento BUY/SELL, compounding com risco controlado.

Requisitos

Depósito mínimo $1,000
Alavancagem 1:500
Conta ECN / Raw
VPS recomendado

Quantum Matrix AI
Pensado para traders disciplinados.


