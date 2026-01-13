Quantum Matrix AI mt5
- Experts
- Hassane Zibara
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Olá traders,
Quantum Matrix AI é um Expert Advisor de nova geração desenvolvido para traders que valorizam precisão, estabilidade e crescimento estruturado de longo prazo.
Como motor principal do ecossistema Quantum, ele opera além dos EAs tradicionais de par único, funcionando de forma consistente em Forex, metais, índices e criptomoedas.
Este não é um robô de alta frequência.
É um sistema baseado em disciplina.
Preço promocional. O preço aumenta $50 a cada 10 vendas. Preço final $1999.
Diferenciais
Motor adaptativo, Matrix Groups, multi-mercado, balanceamento BUY/SELL, compounding com risco controlado.
Requisitos
Depósito mínimo $1,000
Alavancagem 1:500
Conta ECN / Raw
VPS recomendado
Quantum Matrix AI
Pensado para traders disciplinados.