Quantum Matrix AI mt5

Bonjour traders,

Quantum Matrix AI est un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour les traders qui recherchent précision, stabilité et croissance structurée à long terme.

En tant que moteur phare de l’écosystème Quantum, il dépasse largement les EA traditionnels à paire ou stratégie unique. Il fonctionne de manière fluide sur le Forex, les métaux, les indices et les cryptomonnaies, en s’adaptant intelligemment aux conditions changeantes du marché.

Ce n’est pas un robot haute fréquence.
C’est un système de trading discipliné.

Prix promotionnel. Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats. Prix final : 1999 $.

Pourquoi Quantum Matrix AI est différent

La plupart des EA reposent sur une seule logique ou une seule phase de marché.

Quantum Matrix AI repose sur un moteur décisionnel multi-couches qui s’adapte au marché.

Points forts

✔ Intelligence Trend-Grid adaptative
✔ Système Matrix Groups avec TP indépendants
✔ Compatibilité multi-marchés
✔ Logique d’équilibrage BUY/SELL
✔ Compounding avec gestion du risque
✔ Philosophie qualité > quantité

Fonctionnement

Plug & Play, logique pré-optimisée, multi-timeframes, analyse continue, cycles automatiques.

Philosophie de performance

Basée sur des objectifs réalistes et une préservation du capital.

Conditions minimales

✔ Dépôt minimum : 1000 $
✔ Levier recommandé : 1:500
✔ Compte ECN / Raw
✔ Hedging supporté
✔ VPS recommandé

Après l’achat

Guide complet, paramètres, mises à jour gratuites et support prioritaire.

Quantum Matrix AI
Un moteur conçu pour les traders qui pensent en systèmes.


Plus de l'auteur
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Indicateurs
Supp & Resist Every Trader Need that an Indicator will show you zones for weak, Untested, Verified, Proven and Reversal Support and Resistance with smart calculation. take a look for the Screenshots there some explanations. i don't want to talk a lot :) try it by yourself for FREE because everything is clear in the inputs parameters. If you have any question feel free to ask me.
FREE
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
Indicateurs
Technical Analysis 4 in 1 give you Pivot points, Resistances, Supports, Fibo, OHCL all together with any timeframe and you can back as you want in candles Pivot points have been a trading strategy for a long time. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. you can switch on/off any line you want. please check the pictures to understand more about this indicator.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Experts
HEDGE X HEDGE is an expert advisor  that opens an order with a strategy with 50-70% probability of winning if the market moves in an opposite movement, the second strategy (decreasing hedge) will start and make a safe area and make it smaller on each trade as pictures. Hedging with Forex is a strategy used to protect one's position in a currency pair from an adverse move. It is typically a form of short-term protection when a trader is concerned about news or an event triggering volatili
Grid Under Control
Hassane Zibara
Experts
grid under control is an EA that opens an orders buy or sell or both, if the market moves an adverse move the EA will open new trade if the first trade is to buy the EA will open buy or if the first trade is to sell the EA will open sell after trade step as you insert in parameters take a look for the pictures and controller the EA is very simple and easy to use try it for free.
Order Block
Hassane Zibara
5 (1)
Indicateurs
【Order Blocks Institutionnels Multi-Timeframe – Clairs et Précis】 L’indicateur détecte automatiquement les Order Blocks haussiers et baissiers depuis jusqu’à 3 unités de temps. Conçu pour les traders SMC/ICT, il affiche des zones institutionnelles propres avec étiquettes et flèches directionnelles, sans repaint et sans encombrer le graphique. Utilisation recommandée : choisir 3 UT (ex : H4/H1/M15), repérer l’OB sur l’UT supérieure, attendre le retour du prix, affiner l’entrée sur l’UT inférieu
Quantum Matrix AI
Hassane Zibara
Experts
Bonjour traders, Quantum Matrix AI est un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour les traders qui recherchent précision, stabilité et croissance structurée à long terme. En tant que moteur phare de l’écosystème Quantum, il dépasse largement les EA traditionnels à paire ou stratégie unique. Il fonctionne de manière fluide sur le Forex, les métaux, les indices et les cryptomonnaies, en s’adaptant intelligemment aux conditions changeantes du marché. Ce n’est pas un robot haute fréquence. C
Order Block Trend
Hassane Zibara
Indicateurs
Multi-Timeframe Order Block Indicator for MT5 This indicator automatically detects and draws bullish and bearish order blocks from up to three different timeframes on your chart. Each OB is clearly labeled with its timeframe, direction (Bullish/Bearish), and an arrow for easy identification. You can set a separate color for bullish and bearish blocks for every timeframe, choose how many recent OBs to show, and customize all settings easily from the inputs. Supports any timeframe (M1, M5, M15, e
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis