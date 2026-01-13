Quantum Matrix AI mt5

Bonjour traders,

Quantum Matrix AI est un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour les traders qui recherchent précision, stabilité et croissance structurée à long terme.

En tant que moteur phare de l’écosystème Quantum, il dépasse largement les EA traditionnels à paire ou stratégie unique. Il fonctionne de manière fluide sur le Forex, les métaux, les indices et les cryptomonnaies, en s’adaptant intelligemment aux conditions changeantes du marché.

Ce n’est pas un robot haute fréquence.

C’est un système de trading discipliné.

Prix promotionnel. Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats. Prix final : 1999 $.

Pourquoi Quantum Matrix AI est différent

La plupart des EA reposent sur une seule logique ou une seule phase de marché.

Quantum Matrix AI repose sur un moteur décisionnel multi-couches qui s’adapte au marché.

Points forts

✔ Intelligence Trend-Grid adaptative

✔ Système Matrix Groups avec TP indépendants

✔ Compatibilité multi-marchés

✔ Logique d’équilibrage BUY/SELL

✔ Compounding avec gestion du risque

✔ Philosophie qualité > quantité

Fonctionnement

Plug & Play, logique pré-optimisée, multi-timeframes, analyse continue, cycles automatiques.

Philosophie de performance

Basée sur des objectifs réalistes et une préservation du capital.

Conditions minimales

✔ Dépôt minimum : 1000 $

✔ Levier recommandé : 1:500

✔ Compte ECN / Raw

✔ Hedging supporté

✔ VPS recommandé

Après l’achat

Guide complet, paramètres, mises à jour gratuites et support prioritaire.

Quantum Matrix AI

Un moteur conçu pour les traders qui pensent en systèmes.