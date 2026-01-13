Quantum Matrix AI mt5

안녕하세요 트레이더 여러분,

Quantum Matrix AI는 정밀성, 안정성, 장기적이고 구조적인 성장을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가 어드바이저입니다.

Quantum 생태계의 핵심 엔진으로서, 기존의 단일 페어 또는 단일 전략 EA를 뛰어넘어 외환, 금속, 지수, 암호화폐 전반에서 안정적으로 작동하며 시장 변화에 지능적으로 적응합니다.

이것은 고빈도 트레이딩 로봇이 아닙니다.
이것은 규율 기반의 트레이딩 시스템입니다.

할인 가격. 10회 구매마다 가격이 $50 상승합니다. 최종 가격은 $1999입니다.

Quantum Matrix AI의 차별점

대부분의 EA는 단일 로직이나 시장 조건에 의존합니다.

Quantum Matrix AI는 반응이 아닌 적응을 기반으로 한 다층 의사결정 엔진으로 설계되었습니다.

핵심 강점

 적응형 트렌드 그리드 인텔리전스
주요 시장 방향에 맞춰 거래하며 구조적인 그리드 로직으로 리스크를 관리합니다.

 매트릭스 그룹 시스템
각 거래 그룹은 독립적인 TP 로직을 가지며 부드러운 자산 곡선을 제공합니다.

 멀티 마켓 지원
외환, 금, 지수, 암호화폐, 에너지 시장에 대응합니다.

 미러 밸런스 로직
매수/매도 노출을 동적으로 조정하여 안정성을 유지합니다.

 리스크 관리형 복리 구조
무모한 마틴게일이 아닌 계좌 성장 기반의 로트 조정.

 품질 우선 철학
과도한 거래 없음.
노이즈 추적 없음.
조건이 맞을 때만 진입.

작동 방식

플러그 앤 플레이, 사전 최적화, 멀티 타임프레임, 실시간 분석, 자동 사이클 관리.

성과 철학

비현실적인 수익을 약속하지 않습니다.
성과는 시장 조건과 리스크 설정에 따라 달라집니다.

최소 요구 사항

✔ 최소 예치금: $1,000
✔ 권장 레버리지: 1:500
✔ ECN / Raw 계좌
✔ 헤징 지원
✔ VPS 권장

구매 후

설치 가이드, 설정 안내, 리스크 템플릿, 무료 업데이트, 우선 지원 제공.

Quantum Matrix AI
시스템적으로 사고하는 트레이더를 위한 엔진.


제작자의 제품 더 보기
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
지표
Supp & Resist Every Trader Need that an Indicator will show you zones for weak, Untested, Verified, Proven and Reversal Support and Resistance with smart calculation. take a look for the Screenshots there some explanations. i don't want to talk a lot :) try it by yourself for FREE because everything is clear in the inputs parameters. If you have any question feel free to ask me.
FREE
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
지표
Technical Analysis 4 in 1 give you Pivot points, Resistances, Supports, Fibo, OHCL all together with any timeframe and you can back as you want in candles Pivot points have been a trading strategy for a long time. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. you can switch on/off any line you want. please check the pictures to understand more about this indicator.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Experts
HEDGE X HEDGE is an expert advisor  that opens an order with a strategy with 50-70% probability of winning if the market moves in an opposite movement, the second strategy (decreasing hedge) will start and make a safe area and make it smaller on each trade as pictures. Hedging with Forex is a strategy used to protect one's position in a currency pair from an adverse move. It is typically a form of short-term protection when a trader is concerned about news or an event triggering volatili
Grid Under Control
Hassane Zibara
Experts
grid under control is an EA that opens an orders buy or sell or both, if the market moves an adverse move the EA will open new trade if the first trade is to buy the EA will open buy or if the first trade is to sell the EA will open sell after trade step as you insert in parameters take a look for the pictures and controller the EA is very simple and easy to use try it for free.
Order Block
Hassane Zibara
5 (1)
지표
【멀티 타임프레임 기관 Order Block – 깨끗하고 정확】 이 인디케이터는 최대 3개 타임프레임에서 자동으로 강세/약세 Order Block을 검출합니다. SMC/ICT 트레이더를 위해 설계되었으며, 리페인팅 없이 깔끔한 기관 수준의 OB 영역을 제공합니다. 시간 프레임 라벨 및 방향 화살표 포함. 사용법: 3개 시간 프레임 선택 (예: H4/H1/M15). 상위 OB 확인 → 가격 되돌림 대기 → 하위 프레임에서 진입 정교화 → SL은 OB 밖에 설정 → TP는 구조 또는 유동성 기반. 추천 세팅: XAUUSD (H4/H1/M15), EURUSD (H1/M30/M5), NAS100 (H4/H1/M30). 주요 기능: 자동 OB 검출, 멀티 타임프레임 스캔, 기관 시각화, 리페인트 없음, 정확한 구조 인식, OB 개수 조절 가능, 라벨/화살표 설정, 색상 사용자 지정. FAQ: 리페인트 하나요? 아닙니다. 형성된 OB는 고정됩니다. 매수/매도 신호를 주나요? 아닙니다.
Quantum Matrix AI
Hassane Zibara
Experts
Order Block Trend
Hassane Zibara
지표
Multi-Timeframe Order Block Indicator for MT5 This indicator automatically detects and draws bullish and bearish order blocks from up to three different timeframes on your chart. Each OB is clearly labeled with its timeframe, direction (Bullish/Bearish), and an arrow for easy identification. You can set a separate color for bullish and bearish blocks for every timeframe, choose how many recent OBs to show, and customize all settings easily from the inputs. Supports any timeframe (M1, M5, M15, e
