Quantum Matrix AI mt5

Hola traders,

Quantum Matrix AI es un Expert Advisor de nueva generación diseñado para traders que valoran la precisión, la estabilidad y el crecimiento estructurado a largo plazo.

Como motor insignia del ecosistema Quantum, va más allá de los EAs tradicionales de un solo par o una sola estrategia. Está diseñado para operar de forma consistente en Forex, metales, índices y criptomonedas, adaptándose inteligentemente a las condiciones cambiantes del mercado.

No es un robot de alta frecuencia.
Es un sistema basado en disciplina.

Precio con descuento. El precio aumenta $50 cada 10 compras. Precio final $1999.

Por qué Quantum Matrix AI es diferente

La mayoría de los EAs dependen de una sola lógica.

Quantum Matrix AI utiliza un motor de decisión por capas que se adapta al mercado.

Fortalezas clave

✔ Grid adaptativo de tendencia
✔ Sistema Matrix Groups
✔ Multi-mercado
✔ Balance BUY/SELL
✔ Compounding con control de riesgo
✔ Calidad sobre cantidad

Cómo opera

Plug & Play, lógica optimizada, multi-timeframe, escaneo continuo, ciclos automáticos.

Filosofía de rendimiento

Resultados realistas basados en condiciones del mercado.

Requisitos

Depósito mínimo $1,000
Apalancamiento 1:500
Cuenta ECN / Raw
Soporte de hedging
VPS recomendado

Después de la compra

Guía completa, configuraciones, actualizaciones gratuitas y soporte prioritario.

Quantum Matrix AI
Opera con estructura, control e inteligencia.


Otros productos de este autor
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Indicadores
Supp & Resistir Cada comerciante necesita que un indicador le mostrará las zonas de débil, no probado, verificado, probado y Reversal de soporte y resistencia con el cálculo inteligente. echa un vistazo a las capturas de pantalla hay algunas explicaciones. no quiero hablar mucho :) probarlo por ti mismo GRATIS porque todo está claro en los parámetros de entrada. Si usted tiene alguna pregunta no dude en preguntarme.
FREE
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
Indicadores
Análisis Técnico 4 en 1 te da Puntos Pivote, Resistencias, Soportes, Fibo, OHCL todo junto con cualquier marco de tiempo y puedes retroceder como quieras en velas. Los puntos pivote han sido una estrategia de trading durante mucho tiempo. Usando este método, usted puede entender hacia donde se dirige el mercado en un día a través de unos simples cálculos. puede activar/desactivar cualquier línea que desee. por favor, compruebe las imágenes para entender más acerca de este indicador.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Asesores Expertos
HEDGE X HEDGE es un asesor experto que abre una orden con una estrategia con 50-70% de probabilidad de ganar si el mercado se mueve en un movimiento contrario, la segunda estrategia (cobertura decreciente) comenzará y hará una zona segura y la hará más pequeña en cada operación como imágenes. La cobertura en Forex es una estrategia utilizada para proteger la posición en un par de divisas de un movimiento adverso. Suele ser una forma de protección a corto plazo cuando a un operador le preo
Grid Under Control
Hassane Zibara
Asesores Expertos
grid under control es un EA que abre una orden de compra o venta o ambas, si el mercado se mueve un movimiento adverso el EA abrirá nueva operación si la primera operación es de compra el EA abrirá de compra o si la primera operación es de venta el EA abrirá de venta después de la operación paso como usted inserte en parámetros echa un vistazo a las imágenes y el controlador de la EA es muy simple y fácil de usar probarlo de forma gratuita.
Order Block
Hassane Zibara
5 (1)
Indicadores
【Order Blocks Institucionales Multi-Timeframe – Claros y Precisos】 El indicador detecta automáticamente Order Blocks alcistas y bajistas desde hasta 3 marcos temporales. Diseñado para traders SMC/ICT, muestra zonas institucionales limpias con etiquetas y flechas direccionales, sin redibujar y sin saturar el gráfico. Uso recomendado: elige 3 TF (ejemplo: H4/H1/M15), identifica el OB del TF superior, espera el retroceso del precio, afina la entrada en el TF inferior, coloca el SL justo fuera del
Quantum Matrix AI
Hassane Zibara
Asesores Expertos
Hola traders, Quantum Matrix AI es un Expert Advisor de nueva generación diseñado para traders que valoran la precisión, la estabilidad y el crecimiento estructurado a largo plazo. Como motor insignia del ecosistema Quantum, va más allá de los EAs tradicionales de un solo par o una sola estrategia. Está diseñado para operar de forma consistente en Forex, metales, índices y criptomonedas, adaptándose inteligentemente a las condiciones cambiantes del mercado. No es un robot de alta frecuencia. Es
Order Block Trend
Hassane Zibara
Indicadores
Indicador de Bloque de Orden Multi-Tiempo para MT5 Este indicador detecta y dibuja automáticamente bloques de órdenes alcistas y bajistas de hasta tres marcos temporales diferentes en su gráfico. Cada OB está claramente etiquetado con su marco temporal, dirección (alcista/bajista) y una flecha para facilitar su identificación. Puede establecer un color distinto para los bloques alcistas y bajistas para cada marco temporal, elegir cuántos OB recientes mostrar y personalizar todos los ajustes fác
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario