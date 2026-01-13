Quantum Matrix AI mt5
- Asesores Expertos
- Hassane Zibara
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Hola traders,
Quantum Matrix AI es un Expert Advisor de nueva generación diseñado para traders que valoran la precisión, la estabilidad y el crecimiento estructurado a largo plazo.
Como motor insignia del ecosistema Quantum, va más allá de los EAs tradicionales de un solo par o una sola estrategia. Está diseñado para operar de forma consistente en Forex, metales, índices y criptomonedas, adaptándose inteligentemente a las condiciones cambiantes del mercado.
No es un robot de alta frecuencia.
Es un sistema basado en disciplina.
Precio con descuento. El precio aumenta $50 cada 10 compras. Precio final $1999.
Por qué Quantum Matrix AI es diferente
La mayoría de los EAs dependen de una sola lógica.
Quantum Matrix AI utiliza un motor de decisión por capas que se adapta al mercado.
Fortalezas clave
✔ Grid adaptativo de tendencia
✔ Sistema Matrix Groups
✔ Multi-mercado
✔ Balance BUY/SELL
✔ Compounding con control de riesgo
✔ Calidad sobre cantidad
Cómo opera
Plug & Play, lógica optimizada, multi-timeframe, escaneo continuo, ciclos automáticos.
Filosofía de rendimiento
Resultados realistas basados en condiciones del mercado.
Requisitos
Depósito mínimo $1,000
Apalancamiento 1:500
Cuenta ECN / Raw
Soporte de hedging
VPS recomendado
Después de la compra
Guía completa, configuraciones, actualizaciones gratuitas y soporte prioritario.
Quantum Matrix AI
Opera con estructura, control e inteligencia.