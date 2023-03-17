Order Block

【Order Blocks Institucionais Multi-Timeframe – Limpos e Precisos】

O indicador detecta automaticamente Order Blocks de alta e baixa em até 3 timeframes ao mesmo tempo. Desenvolvido para traders SMC/ICT, mostra zonas institucionais limpas com etiquetas e setas, sem repaint e sem poluir o gráfico.

Como usar: escolha 3 Tfs (ex: H4/H1/M15), identifique o OB do timeframe maior, aguarde o reteste, refine a entrada no timeframe menor, posicione o SL logo acima/abaixo do OB e gerencie o TP conforme estrutura ou liquidez. Exemplos: XAUUSD H4/H1/M15, EURUSD H1/M30/M5, NAS100 H4/H1/M30.

Recursos principais: detecção automática; análise multi-timeframe; visual institucional limpa; sem repaint; reconhecimento estrutural preciso; quantidade de OB ajustável; etiquetas/setas configuráveis; cores personalizáveis.

FAQ: Repaint? Não. O OB formado permanece fixo. Sinais? Não. Ele mostra zonas institucionais; a execução depende da sua estratégia.

Palavras-chave: Order Block, OB, ICT, SMC, Supply & Demand, Multi-Timeframe, Institutional Zones, Forex, Ouro, XAUUSD, MT4.
Akz3 lk
61
Akz3 lk 2024.05.04 11:53 
 

gooood

