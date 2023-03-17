



O indicador detecta automaticamente Order Blocks de alta e baixa em até 3 timeframes ao mesmo tempo. Desenvolvido para traders SMC/ICT, mostra zonas institucionais limpas com etiquetas e setas, sem repaint e sem poluir o gráfico.





Como usar: escolha 3 Tfs (ex: H4/H1/M15), identifique o OB do timeframe maior, aguarde o reteste, refine a entrada no timeframe menor, posicione o SL logo acima/abaixo do OB e gerencie o TP conforme estrutura ou liquidez. Exemplos: XAUUSD H4/H1/M15, EURUSD H1/M30/M5, NAS100 H4/H1/M30.





Recursos principais: detecção automática; análise multi-timeframe; visual institucional limpa; sem repaint; reconhecimento estrutural preciso; quantidade de OB ajustável; etiquetas/setas configuráveis; cores personalizáveis.





FAQ: Repaint? Não. O OB formado permanece fixo. Sinais? Não. Ele mostra zonas institucionais; a execução depende da sua estratégia.





Palavras-chave: Order Block, OB, ICT, SMC, Supply & Demand, Multi-Timeframe, Institutional Zones, Forex, Ouro, XAUUSD, MT4.

【Order Blocks Institucionais Multi-Timeframe – Limpos e Precisos】