Quantum Matrix AI mt5

Quantum Matrix AI; hassasiyet, istikrar ve uzun vadeli yapılandırılmış büyümeye önem veren traderlar için tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor’dır.

Quantum ekosisteminin amiral gemisi motoru olarak, geleneksel tek parite veya tek strateji EA’lerinin ötesine geçer. Forex, metaller, endeksler ve kripto paralar üzerinde sorunsuz çalışacak şekilde geliştirilmiştir ve piyasa koşullarına akıllıca uyum sağlar.

Bu bir yüksek frekanslı robot değildir.

Bu disiplin temelli bir trading sistemidir.

İndirimli fiyat. Her 10 satın almada fiyat $50 artar. Nihai fiyat $1999.

Quantum Matrix AI neden farklıdır

Çoğu EA tek bir mantığa dayanır.

Quantum Matrix AI, tepki vermek yerine uyum sağlayan çok katmanlı bir karar motoru üzerine kuruludur.

Temel Güçler

Adaptif trend-grid, Matrix grupları, çoklu piyasa desteği, BUY/SELL dengeleme, kontrollü compounding, kalite odaklı yaklaşım.

Çalışma Şekli

Plug & Play, önceden optimize edilmiş mantık, çoklu zaman dilimi, sürekli analiz.

Minimum Gereksinimler

✔ Minimum depozito: $1,000

✔ Önerilen kaldıraç: 1:500

✔ ECN / Raw hesap

✔ Hedging desteklenir

✔ VPS önerilir

Satın Alma Sonrası

Kurulum rehberi, ayarlar, ücretsiz güncellemeler ve öncelikli destek.

Quantum Matrix AI

Sistemle düşünen traderlar için tasarlanmış bir motor.