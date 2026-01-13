Quantum Matrix AI mt5

你好，交易者们，

Quantum Matrix AI 是一款新一代智能交易专家顾问，专为重视精准性、稳定性和长期结构化增长的交易者而设计。

作为 Quantum 生态系统的旗舰引擎，它超越了传统仅依赖单一货币对或单一策略的 EA。Quantum Matrix AI 可在外汇、黄金、指数和加密货币市场中稳定运行，并能智能适应不断变化的市场环境。

这不是高频交易机器人。
这是一套以纪律为核心的交易系统。

优惠价格。每售出 10 份，价格上涨 $50。最终价格 $1999。

Quantum Matrix AI 的独特之处

大多数 EA 依赖单一逻辑或市场状态。

Quantum Matrix AI 采用多层决策引擎，主动适应市场，而非被动反应。

核心优势

✔ 自适应趋势网格系统
✔ Matrix 分组交易系统（独立 TP 逻辑）
✔ 支持外汇、黄金、指数、加密货币、能源
✔ 买卖平衡机制
✔ 风险控制型复利增长
✔ 重质量，不追数量

运行方式

• 即插即用
• 预优化逻辑
• 支持 M1–H4
• 实时市场扫描
• 自动策略切换
• 独立交易周期管理

性能理念

不承诺不现实收益。
表现取决于市场条件、波动性和风险设置。

最低要求

最低存款：$1,000
推荐杠杆：1:500
账户类型：ECN / Raw / 低点差
支持对冲
建议使用 VPS

购买后

提供完整安装指南、风险模板、免费更新和优先支持。

Quantum Matrix AI
为系统型交易者打造的智能引擎。


