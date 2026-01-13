Quantum Matrix AI mt5
- エキスパート
- Hassane Zibara
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
こんにちは、トレーダーの皆様。
Quantum Matrix AI は、精度・安定性・長期的で構造化された成長を重視するトレーダーのために設計された、次世代のエキスパートアドバイザーです。
Quantum エコシステムのフラッグシップエンジンとして、従来の単一通貨ペアや単一戦略に依存する EA をはるかに超えています。Quantum Matrix AI は、Forex 通貨ペア、金属、指数、暗号資産にわたってシームレスに動作するよう設計されており、変化し続ける市場環境に知的に適応します。
これは高頻度取引ロボットではありません。
これは規律を重視したトレーディングシステムです。
割引価格。10回の購入ごとに価格は $50 上昇します。最終価格は $1999 です。
Quantum Matrix AI が他と違う理由
ほとんどの EA は、単一のロジック、単一の条件、または特定の市場フェーズに依存しています。
Quantum Matrix AI は、反応するのではなく適応する、多層構造の意思決定エンジンに基づいて構築されています。
コアとなる強み
✔ アダプティブ・トレンドグリッド・インテリジェンス
支配的な市場トレンドにポジションを合わせつつ、構造化されたグリッドロジックによってエクスポージャーを管理します。
✔ マトリックス・グループ・システム
トレードはスマートなグリッドグループに整理され、それぞれが独立したテイクプロフィットロジックを持ち、より安定したエクイティ挙動を実現します。
✔ マルチマーケット対応
Forex、ゴールド、指数、暗号資産、エネルギー市場で一貫した動作を行うよう設計されています。
✔ ミラーバランスロジック
BUY / SELL のエクスポージャーを動的にバランスさせ、ドローダウンを抑え、エクイティの安定性を維持します。
✔ リスク管理されたコンパウンディング
ロットサイズは、無謀なマーチンゲールではなく、口座成長と事前定義されたリスクパラメータに基づいて進化します。
✔ 「量より質」の哲学
過剰な取引は行いません。
ノイズを追いかけません。
市場条件が整ったときのみトレードを実行します。
Quantum Matrix AI の動作方法
🔹 プラグ＆プレイ
チャートにセット → リスクプロファイルを選択 → 実行。
🔹 事前最適化ロジック
複雑な設定は不要。コアロジックは完全に統合されています。
🔹 マルチタイムフレーム対応
M1 から H4 まで効率的に動作します。
🔹 継続的な市場スキャン
ボラティリティ、モメンタム、構造、市場挙動をリアルタイムで分析します。
🔹 内部戦略の自動切り替え
複数の内部ロジックが連携し、市場状況に応じて自動的に適応します。
🔹 自動サイクル管理
各トレーディングシーケンスは独立して完了し、条件が整った場合のみ再開されます。
この構造こそが、制御された複利成長を可能にします。
パフォーマンスの考え方
Quantum Matrix AI は、非現実的な利益を約束するものではありません。
パフォーマンスは以下に依存します：
・市場環境
・ボラティリティ
・リスク設定
本エンジンは、統計的に達成可能な成長を前提に設計されており、まず資本保全と一貫性を重視し、その後に拡張を目指します。
最低要件
✔ 最低入金額：$1,000
✔ 推奨レバレッジ：1:500
✔ 口座タイプ：ECN / Raw / 低スプレッド
✔ ヘッジ口座対応
✔ 24/5 稼働のため VPS 推奨
推奨ブローカー：
IC Markets、IC Trading、Pepperstone、Roboforex、Exness（Raw）、Eightcap ECN、または低スプレッドのブローカー。
この EA が向いているトレーダー
Quantum Matrix AI は、以下を求めるトレーダーのために設計されています：
✔ 構造化された自動化
✔ 管理されたリスク
✔ マルチマーケットの柔軟性
✔ 長期的な一貫性
✔ インテリジェントなスケーリング
初心者から経験豊富なトレーダーまで、プロフェッショナルで規律あるトレーディング体験を提供します。
購入後
購入後、プライベートメッセージを送信すると以下を受け取れます：
✔ 完全なインストールガイド
✔ セットアップ手順
✔ リスクテンプレート
✔ 無料アップデート
✔ 優先サポート
Quantum Matrix AI
衝動ではなく、システムで考えるトレーダーのために設計されたトレーディングエンジン。
構造を持って取引せよ。
コントロールを持って取引せよ。
知性を持って取引せよ。