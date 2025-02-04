Pound Yen Trader

4.5

Pound Yen Trader – Visão Geral  

**Pound Yen Trader** é um robô de trading de última geração, meticulosamente projetado para operar especificamente no par de moedas GBPJPY no intervalo de tempo M15. Aproveitando mais de 20 anos de dados de preços extensivos, nosso algoritmo foi desenvolvido e treinado para identificar e capitalizar padrões de trading altamente eficientes e únicos para este par de moedas.  

Principais Recursos  

1. **Sistema Avançado de Reconhecimento de Padrões**: Utilizando tecnologia de ponta, o Pound Yen Trader possui um sistema avançado de reconhecimento de padrões que analisa dados históricos e em tempo real, garantindo a identificação rápida e precisa de novas tendências de mercado.  

2. **Sistema de Trading de Níveis Dinâmicos**: O robô utiliza um sistema de trading de níveis dinâmicos que se adapta às condições de mercado em mudança, permitindo otimizar pontos de entrada e saída para maximizar a lucratividade.  

3. **Utilização de Opções Avançadas de Trading**: Para melhorar o desempenho de trading, o Pound Yen Trader integra opções avançadas de trading, como stop trailing e estratégias de martingale. Isso proporciona maior flexibilidade na realização de lucros, enquanto gerencia efetivamente os riscos.  

4. **Geração de Sinais Originais**: Ao contrário dos sistemas típicos que dependem de Martingale ou estratégias de Grade, o Pound Yen Trader gera seus sinais através de um sistema proprietário adaptado especificamente para GBPJPY. Essa abordagem independente melhora sua confiabilidade e eficácia.  

5. **Foco no Intervalo de Tempo M15**: O robô é ajustado finamente para negociar dentro do intervalo de tempo M15, capturando movimentos de preços de curto prazo e executando operações com precisão para maximizar os retornos.  

6. **Especialização em GBPJPY**: Projetado exclusivamente para o par de moedas GBPJPY, o Pound Yen Trader passou por um treinamento rigoroso e otimização, tornando-se um especialista em navegar pelas dinâmicas únicas do mercado desse símbolo.  

Em resumo, o Pound Yen Trader combina tecnologia sofisticada e amplos conhecimentos de mercado, proporcionando aos traders uma ferramenta poderosa para alcançar sucesso constante no trading de GBPJPY. Com seus recursos exclusivos e abordagem especializada, destaca-se como uma solução premium para traders novatos e experientes que buscam otimizar suas estratégias de trading.

PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information.

For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].


    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2306362

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/131349

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760812

    Recommendations:
    •  Currency pair: Simply attach the EA to the GBP/JPY chart
    •  Timeframe: M15
    •  Minimum deposit: $100
    •  Account type: ECN, Raw, or accounts with low spreads.
    •  Suitable brokers: Standard brokers and PropFirms
    •  IMPORTANT: Thoroughly read the documentation!
    •  Account type: Hedge




    Comentários 2
    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Produtos recomendados
    D Gold Miner MT5
    Ahmad Farhan Nursyafak
    Experts
    Hello gold miners, how is your day? After several development processes, we are finally confident in launching our latest forex robot specifically designed for the gold market. We have optimized this forex robot for various gold market conditions. The initial settings we provide are recommended for you , so you just need to use them as they are. D Gold Miner also includes settings for take profit , stop loss , and trailing stop to secure all order positions . We also provide settings for the num
    ScalpelMomentum
    Andriy Sydoruk
    Experts
    O sinal é gerado na direção da Momentum. Juiz processa corretamente os erros, e funciona de forma confiável no mercado. O capital de giro de US $ 100! Além disso, o sinal pode ser invertido. O especialista construiu otimização função de classificação progressiva, o que é desejável para otimizar, usando o modo "max personalizado". parâmetros: OnOptimizationSharp - quando a otimização rezhyme "Custom max" é um koefitsient opcional Sharpe. Período de trabalho - o período em que o perito trabal
    AI Chess player
    Carl Alexander Lundin
    Experts
    Mergulhe no mundo de ponta da negociação Forex com AI Chess Player – sua ferramenta definitiva para dominar o mercado GBPUSD no período M5! Este consultor especializado não é apenas um software – é o seu aliado estratégico, perfeitamente ajustado para navegar pelas flutuações do mercado com precisão e sutileza. Com um histórico de sucesso, o AI Chess Player oferece uma abordagem revolucionária para maximizar lucros e minimizar riscos. Atualize seu jogo de negociação hoje e deixe o AI Chess Play
    GainX 400 Weltrade
    Angel Torres
    Experts
    EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
    VanguardPrime MT5
    Phinnustda Warrarungruengskul
    Experts
    VanguardPrime MT5: The High-Capital Reversal System for AUDUSD VanguardPrime MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) engineered for precision reversal trading on the AUDUSD M15 chart. It is a sophisticated automated system designed to identify high-probability reversal setups and generate consistent returns. This EA is built for serious traders seeking a robust and automated solution. Key Features Precision Reversal Strategy: The EA uses a powerful combination of leading indicators, including th
    Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
    Csaba Horvath
    Experts
    QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
    Gap Rider
    Ofer Dvir
    Experts
    GapRider EA - Dynamic Buy-Side Gap Trading Expert Advisor Overview GapRider EA is a sophisticated, adaptive Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, specializing in buy-side gap trading. This EA identifies significant market gaps and places strategic buy orders, leveraging dynamic sizing based on market volatility to optimize trade entries and exits. With a robust set of features, GapRider offers traders a powerful tool to capitalize on price retracements following large market movements
    Capital Gate PRT EA
    Irina Cherkashina
    Experts
    This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
    BB King
    Khima Gorania
    Experts
    BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
    Its Volatility is your Opportunity
    Marta Gonzalez
    Experts
    Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
    SuperTrend Fit for low Stagnation
    Smarterbot Software
    Experts
    Esta ferramenta avançada de negociação utiliza o indicador SuperTrend com uma métrica de otimização personalizada e poderosa para ajudar os traders a encontrar os melhores sistemas com baixa estagnação e alto lucro líquido. Os traders entram em uma posição (longa ou curta) quando a barra abre acima ou abaixo da linha do indicador. Você pode sair da posição quando o preço "reverte" seu sinal ou não sair e deixar que ele feche com base nos riscos (Take profit, stop loss) ou por tempo de saída no
    MMM RSI for Scalping and Trend
    Andre Tavares
    5 (1)
    Experts
    MMM RSI EA is based on two strategies: First, it opens Sell orders if the RSI indicator reaches the top value and opens Buy orders if it reaches the lowest value. The second strategy calculates the speed of price movements, defines the direction of trends and closes the pending orders when they reach the value indicated in the first parameter. If you desire to use it in scalping mode, you should set the twelfth parameter to TRUE and it will close any pending order that becomes profitable. It is
    MathScalperPro FORTS
    Denis Chebatarev
    Experts
    MathScalperPro FORTS MathScalperPro FORTS  this is an automatic trend trading system based on unique mathematical calculations. The Advisor calculates the trading levels of price corrections and enters the transaction in the direction of the trend. Inputs on levels are possible in two ways. The first way is to enter the candlestick pattern 1-2-3, and the second way is to enter the change of direction of trade in the younger period. Terms for trade: Does not use hedging, martingale, grid or oth
    RSI Hill Pro
    Yurij Dumanskyy
    Experts
    The EA  RSI Hill Pro  trades on signals from the indicator RSI and moving averages. To determine a more accurate experience, the Stochastic indicator is used. EA parameters RSI timeframe - Timeframe indicator RSI. Suitable value: M15 M30 H1 Period RSI - The period of the RSI indicator. Recommended value 14. Stoch timeframe - Timeframe indicator Stochastic. Suitable value: M15 M30 H1 % K period - K period of the Stochastic indicator. Recommended value 14. % D period - D period of the Stochastic
    Rsi MA Breakout X
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    Experts
    General Idea of the Strategy This robot is built on a simple yet powerful concept .C apturing high-probability trend reversals by combining three essential market elements: Moving Average (MA) : to identify the dominant trend and areas of excess. Price Elasticity  : to detect when the market moves too far from its natural balance. RSI (Relative Strength Index)  : to confirm overbought or oversold zones before a potential reversal. This combination allows the robot to enter trades only when condi
    ADX Cross Sell
    Jorge Rodriguez Redondo
    Experts
    ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
    Neo Hulk
    Dragan Drenjanin
    Experts
    Neo Hulk is a user-friendly and powerful Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5), designed to make automated trading simple, reliable, and effective. Perfect for traders of all levels, Neo Hulk combines advanced trading strategies with easy-to-use settings, allowing you to trade multiple markets with confidence. Whether you're new to trading or an experienced professional, Neo Hulk helps you automate your trades while keeping risk under control. Visit Neo Hulk LP . Key Benefits Beginner-Frien
    YKL Scalper 8
    Ygor Keller Luccas
    Experts
    YKL Scalper   Estrategia YKL Scalper - NOVA VERSÃO 8.0   Estratégia Afastamento da Média Móvel Estratégia A estratégia desse robô é baseada no afastamento do preço em relação as médias móveis, operando o indicador Média Móvel, standard do MT5. Basicamente o robô fica monitorando o afastamento da média móvel, conforme distância DX inserida pelo usuário. Quando o afastamento atinge a distância DX, o robô inicia uma operação de compra ou venda, no sentido de voltar ao encontro da média móvel. Se
    GOLD M1 Nonnoi for MT5
    Phichak Anuma
    Experts
    Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
    AW CCI based EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Experts
    O Expert Advisor trabalha com os sinais do indicador CCI clássico. O sistema tem muitos cenários e configurações flexíveis. Utiliza a média, a função de fechar o primeiro e o último pedido da cesta e a função de cálculo automático do lote. Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->   HERE  /  Instruction  ->   HERE   Vantagens: Configuração fácil e interface de painel intuitiva Sinais indicadores de CCI personalizáveis Usa a média, se necessário Cálculo automático de lotes integrado Sistema int
    CloudPiercer EA
    Jhay Are Budomo
    Experts
    CloudPiercer EA Ichimoku-Based Expert Advisor for MetaTrader 5 Product Information Price: 30 USD Symbol: USDJPY Recommended timeframe: M5 Overview CloudPiercer EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the Ichimoku Kinko Hyo trading system. It is designed to identify trend-following opportunities on USDJPY by analyzing price interaction with the Ichimoku components. The EA applies predefined rules for entry, exit, and trade management, allowing fully automated operation without manual in
    SGear
    Olesia Kusmenko
    4.22 (9)
    Experts
    Promoção de Fim de Verão – Por Tempo Limitado! Aplica-se um modelo de preços em camadas: a cada quinta compra, o preço aumenta em 50 dólares. Com cada novo comprador, o próximo nível de preço fica mais próximo, tornando sua entrada mais cara. Garanta o SGear ao preço atual antes que o próximo aumento de preço seja acionado. Esta promoção é limitada – tanto em tempo quanto em quantidade. Após isso, o preço de mercado regular será aplicado. SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA SGe
    SmartWay
    Gooi Meng Liang
    Experts
    SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
    Eagle Grid MT5
    Luiz Felipe De Oliveira Caldas
    Experts
    Grid trading is when orders are placed above and below a set price, creating an order grid with increasing and decreasing prices. Grid trading is most commonly associated with the foreign exchange market. In general, the technique seeks to capitalize on the normal volatility of an asset's price by placing buy and sell orders at certain regular intervals above and below a predefined base price. For example, a forex trader can place buy orders every 15 pips above a set price, while also placing se
    Nephila5
    Tian Yu Li
    4.77 (22)
    Experts
    this is a highly profitable semi-auto grid strategy. MT4 Version ======== Usage======== : Symbol: Any Main pairs Timeframe: H1 or higher Recommend Lots: 0.01 per 1000 USD Note: Grid strategy is alwasy with some risk due to the increasely accumulated risk lots. but the high profit makes such strategy still being popular no matter how forex industry developed.   semi-auto trading should be the best way to equilibrate profit and risk. this EA has integrated many useful options for user to con
    FREE
    Boom and CrashX
    Godbless C Nygu
    Experts
    Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
    MicroEA
    Paulus Femi Leunufna
    Experts
    microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
    IRB Scalper Original
    Ahmed Alaoui Chrifi
    Experts
    IRB Scalper Original The Original version of IRB Scalper Pro (V3.0) The strategy: EA strategy is inspired from a profitable strategy of Mr Rob Hoffman (One of the best traders in the world with multiple prizes on manual trading) . 1.Entry: The EA search for IRB bars (Inventory retracement bar), and place sell pending order or buy pending order according to the trend confirmed by the calculation of a 20 EMA slope degree. We believe that most of IRB Bar are caused by huge institutions (Hedge funds
    Night Vision Scalper EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Night Vision Scalper EA is a scalping system for working in a calm market at night. Does not use martingale or grid. Suitable for all brokers, including American brokers with FIFO rules. All orders are accompanied by a virtual stop loss and take profit in pips, the values can be either fixed or dynamic. It also has a virtual trailing stop and breakeven. The chart displays information on the speed of order execution and slippage. - Min deposit: 100$ - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Ma
    TugOfWar MT5
    Erwin Rustandi
    2.5 (2)
    Experts
    Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
    FREE
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experts
    Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.66 (38)
    Experts
    AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Experts
    Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Experts
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (10)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Experts
    Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experts
    Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Experts
    Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experts
    P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Experts
    X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experts
    Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Experts
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experts
    Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Experts
    O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Experts
    Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experts
    How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experts
    Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
    Mais do autor
    Quantum Quotient
    Mohammadmahdi Sanei
    5 (3)
    Experts
    Apresentamos o Quantum Quotient para traders e aspirantes a PropFirms. Este sistema de negociação automatizado implementa uma estratégia sem táticas MARTINGALE e GRID, meticulosamente construída usando indicadores técnicos e fundamentais proprietários. Essas metodologias foram submetidas a testes rigorosos e refinamento por mais de um ano. A estratégia Quantum Quotient engloba quatro etapas-chave: 1. Análise de Oferta e Demanda: Inicialmente, o sistema calcula os níveis de oferta e demanda para
    Zenith Zone Bot MT5
    Mohammadmahdi Sanei
    4.5 (4)
    Experts
    Apresentamos o Zenith Zone Bot para traders e desafiadores de PropFirms. Este robô utiliza uma estratégia única baseada em indicadores técnicos e fundamentais desenvolvidos sob medida, aprimorados ao longo de mais de um ano de pesquisa e refinamento dedicados. A estratégia do Zenith Zone se desdobra em quatro passos abrangentes: Níveis verificados de oferta e demanda: O robô começa calculando níveis verificados de oferta e demanda, permitindo pontos de entrada e saída precisos no mercado. Absorç
    Filtro:
    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    Resposta do desenvolvedor Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:12
    Hello thank you so much.
    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    Resposta do desenvolvedor Mohammadmahdi Sanei 2025.05.01 15:15
    Hello Friend, I contact you directly to help
    Responder ao comentário