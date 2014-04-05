Institutional Tick Engine PRO

Institutional Tick Engine Pro: Análise de Velocidade de Ticks e Mapa de Calor

Institutional Tick Engine Pro é uma suíte de análise técnica projetada para processar dados brutos de Ticks. Sintetiza métricas de Fluxo de Ordens, incluindo Velocidade, Mapas de Calor e padrões de Microestrutura.

Recursos Principais

1. Monitor de Velocidade de Ticks Mede a velocidade do mercado (Ticks Por Segundo) para distinguir entre movimentos lentos e impulsos de alto momentum.

2. Mapa de Calor de Liquidez Sintética Visualiza "zonas de absorção" onde o preço estagna apesar do alto volume, identificando ordens limitadas ocultas.

3. Sinais de Reversão de Microestrutura Detecta potenciais reversões dentro de uma vela em formação, analisando a proporção de ticks de compra/venda.

4. Assistente de Áudio (Modo Geiger) Modula a frequência sonora com base na volatilidade do mercado, permitindo monitoramento auditivo.

Especificações Técnicas

  • Fonte de Dados: Dados de Ticks da Corretora.

  • Alertas: Notificações Push, Email, Som e Tela.

  • Exportação: Exportação para CSV.

Institutional Tick Engine Lite (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161942


