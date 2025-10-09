Next Level Trade EA

Next Level Trade EA - Uma Análise Aprofundada de Suas Capacidades Estratégicas

O "Next Level Trade" distingue-se dos consultores especializados (EAs) tradicionais, que tentam aplicar uma única estratégia em todas as condições de mercado, por uma filosofia fundamental. Não é um robô, mas uma plataforma modular de estratégia e gestão de risco capaz de se adaptar a diferentes condições de mercado.

O poder desta plataforma é construído sobre três pilares principais: uma vasta biblioteca de estratégias, um sistema de filtragem multicamadas projetado para aumentar a precisão dessas estratégias e, o mais importante, o plano de negociação.

Conclusão: Não Apenas um EA, mas um Sistema O "Next Level Trade" é uma plataforma de negociação modular e profissional equipada com 3 estratégias de negociação diferentes, 7 estratégias de entrada diferentes e um sistema de filtragem de 7 camadas para proteger essas estratégias, capaz de se adaptar a qualquer condição de mercado. O seu poder não vem de uma única estratégia, mas da combinação correta dessas estratégias e filtros, e da sua seleção inteligente de acordo com as condições do mercado. Este Consultor Especializado (EA) permite-lhe negociar qualquer instrumento de mercado através de ordens sequenciais personalizáveis com funcionalidades de entrada manual: ouro, BTC, ações, moedas, futuros e muito mais.

Modo de Negociação Única (Single Trade Mode)

No modo de negociação única, pode abrir apenas uma posição e usar níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) baseados em ATR. O EA oferece estratégias versáteis. Recomendo que compreenda completamente como as configurações funcionam para criar a melhor configuração para si. Por favor, partilhe os seus testes, otimizações e ficheiros de configuração bem-sucedidos nos comentários.

Notas Importantes

  • Os backtests podem abrandar devido a cálculos complexos nas operações. Para minimizar isso, criei um painel de indicadores muito simples.

  • Para backtests mais rápidos, recomendo o uso da modelação OHLC, que oferece resultados semelhantes aos dados de tick reais.

  • A sua corretora de negociação deve ser STP ou ECN; se o modo de cobertura (hedge) estiver ativo, é necessária uma conta de cobertura.

  • A funcionalidade de reversão de squeeze (squeeze reversal) abranda particularmente os testes.

Filosofia de Design

O EA adequa-se tanto àqueles que procuram alto risco/alta recompensa a curto prazo, como àqueles que visam lucros confiáveis a longo prazo. Com a funcionalidade multimoeda, pode abrir negociações em vários pares usando lotes baixos e beneficiar das flutuações naturais do mercado cambial ao longo do tempo, mantendo o multiplicador de lote baixo.

Recomendações de Saldo e Risco O montante do saldo depende do número de pares que negocia e do seu apetite ao risco:

  • Comece com um saldo de 10.000 USD para backtests.

  • No modo multimoeda com configurações seguras, um saldo de 10.000 USD permite negociar até 10 moedas cruzadas.

  • Contas Cent são suportadas.

  • Para um saldo de 1.000 USD, recomendo apenas 1 moeda cruzada.

  • Se usar Martingale para aumentar os lotes, abra negociações em vários pares com um multiplicador de lote baixo num saldo de 10.000 USD. Este era o foco original do EA: alcançar lucros a longo prazo negociando muitos pares com multiplicadores baixos. Como o multiplicador pode atingir valores elevados após um certo número de negociações, adicionei configurações para até 30 ordens inseríveis manualmente e "aumentar lotes por uma quantidade Y após X passos". O EA evoluiu mais tarde para uma solução de engenharia complexa com algoritmos de entrada e filtros. O cálculo de distância do fator X é especialmente eficaz: multiplica os pontos movidos numa mudança de preço de 1%, medidos em pontos.

Contribuição Adicional do Modo de Negociação Única O modo de negociação única foi inicialmente adicionado para testar estratégias de entrada. No entanto, adicionou uma nova dimensão ao EA. Os utilizadores que evitam métodos de martingale, grade ou preço médio podem agora usar as estratégias de entrada avançadas do EA. O resultado é uma ferramenta abrangente tanto para traders experientes como para novatos.

Comunidade e Conselhos de Utilização Estou a oferecer este EA a toda a comunidade MQL para testes a uma taxa de aluguer inicialmente baixa. Não o use numa conta real sem compreender completamente como funciona. Devido à lógica do EA, os resultados do backtest corresponderão de perto aos resultados do mercado real. Partilhe as suas experiências, ideias, recomendações e críticas na secção de comentários. Estou aqui para as suas perguntas!

Next Level Trade EA - Guia de Referência de Parâmetros

1. Configurações Multimoeda (Multi-Currency Settings)

Esta secção define em que instrumentos financeiros o EA irá operar.

  • Use_Multi_Currency_Mode : (true/false) Quando definido como true , o EA monitoriza e negoceia em todos os instrumentos especificados na lista abaixo. Se false , opera apenas no gráfico ao qual o EA está atualmente anexado.

  • Symbol_01 ... Symbol_10 : Os nomes dos símbolos dos instrumentos a serem negociados (ex: "EURUSD", "GER40"). Campos vazios são ignorados.

2. Estilo Principal de Gestão Monetária (Main Money Management Style)

Determina a filosofia principal de execução de negociações e gestão de séries do EA.

  • MoneyManagementStyle : Escolhe um dos três modos principais:

    • Series_Auto : Calcula automaticamente os passos de lote e distância para as séries de posições.

    • Series_Planned : Executa séries de posições com base na tabela de lotes e distâncias de 30 passos inserida manualmente.

    • Single_Trade : Abre apenas uma negociação controlada por risco por sinal e não cria uma série.

3. Configurações de Lote e Distância Series_Auto

Estas configurações são usadas quando MoneyManagementStyle está definido como Series_Auto .

  • 3.1 Lote Automático (Auto Lot)

    • Increase lot style : Define o método de progressão de lote para séries automáticas (Multiplicador, Incremental ou Risco de Saldo).

    • Balance Risk Per Trade (General sl based) : Se o estilo de lote for "Balance_Risk_Per_Trade", calcula o lote da primeira negociação como uma percentagem do saldo, com base na distância principal de Stop Loss da série ( SL_DistancePoints ).

    • First order lot : O tamanho do lote inicial para a primeira negociação numa série automática.

    • Multiplier Lots : Encontra o novo tamanho do lote multiplicando o lote anterior por este coeficiente.

    • Auto_Lot_Step_X : No modo incremental, especifica que o tamanho do lote será aumentado a cada X negociações.

    • Auto_Lot_Increment_Y : No modo incremental, especifica o valor a ser adicionado ao tamanho do lote após cada X passos.

  • 3.2 Distância Automática (Auto Distance)

    • Auto_Distance_Style : Determina como a distância entre os passos da série é calculada (Multiplicador ou Percentagem do Preço).

    • Auto_FirstDistance : No modo Multiplier_Distance , determina a quantos pontos de distância a segunda negociação estará da primeira.

    • Auto_DistanceMultiplier : No modo Multiplier_Distance , encontra a nova distância multiplicando a distância anterior por este coeficiente.

    • Auto_Distance_X_Factor : No modo X_Factor , permite o cálculo dinâmico da distância multiplicando o valor em pontos de um movimento de preço de 1% por este coeficiente.

4. Configurações de Lote e Distância Single_Trade

Estas configurações são usadas quando MoneyManagementStyle está definido como Single_Trade .

  • 4.1 SL&TP

    • RiskPercent : Determina que percentagem do saldo será arriscada numa única negociação, com base na sua distância de Stop Loss.

    • SL_Points : Define a distância fixa do Stop Loss em pontos.

    • TP_Points : Define a distância fixa do Take Profit em pontos.

  • 4.2 TP/SL Baseado em ATR (Deve ser ativado apenas para o modo 'Single_Trade')

    • Use_ATR_TP_SL : (true/false) Se true , usa alvos dinâmicos baseados na volatilidade atual do mercado (ATR) em vez do TP/SL fixo baseado em pontos acima.

    • ATR_Multiplier : O período ATR e os multiplicadores usados para o cálculo dinâmico de TP/SL quando Use_ATR_TP_SL está ativo.

5. Gestão Monetária de Séries Planeadas ---> 10.

6. Configurações Gerais de TP & SL & BE

Estas configurações controlam a gestão geral das séries de posições nos modos Series_Auto e Series_Planned .

  • TP : Determina a distância do nível de Take Profit (em pontos).

  • SL : Determina a distância do nível de Stop Loss (em pontos).

  • ShowLines : Exibe os níveis de Custo Médio, TP e SL das séries ativas com linhas no gráfico.

  • Hedging : (true/false) Se true , permite que séries de posições de Compra e Venda estejam abertas simultaneamente no mesmo instrumento.

  • 6.1 Trailing Stop & Breakeven

    • TrailingStartPoints : O lucro mínimo (em pontos) necessário para que o mecanismo de Trailing Stop seja ativado para uma série.

    • TrailingSensitivityPoints : O Trailing Stop será atualizado cada vez que o preço se mover esta quantidade de pontos a mais a favor do lucro.

    • Breakeven_Active_Point : O lucro mínimo (em pontos) necessário para mover automaticamente o stop loss de uma série para o ponto de equilíbrio (breakeven).

    • Breakeven Safety Point : Coloca o stop esta quantidade de pontos à frente (na direção do lucro) do ponto de equilíbrio.

  • 6.2 Configurações de Cura (Cure Settings)

    • Use Cure : (true/false) Ativa uma estratégia de saída de emergência para uma série em grande rebaixamento (drawdown), fechando-a perto do custo médio sob condições especificadas.

    • First trade negative points trigger : O modo de Cura é acionado quando a primeira negociação da série atinge esta quantidade de perda (em pontos).

    • Close serial trades point profit : Quando a Cura está ativa, determina o nível de fecho para toda a série como um desvio (em pontos) do preço médio.

7. Estratégias de Entrada (On/Off)

  • 1. Estratégia Next Level Trade

    • Propósito: Detetar uma nova tendência na sua fase mais inicial.

    • Como Funciona: Mede quão "frescos" são os máximos mais altos e os mínimos mais baixos dentro das últimas X barras. Se novos máximos ocorreram muito mais recentemente do que novos mínimos, gera um sinal de COMPRA. Gera um sinal de VENDA no caso oposto.

  • 2. Estratégia de Momentum

    • Propósito: Capturar o momento em que um recuo (correção) dentro de uma tendência principal estabelecida termina, e o preço começa a mover-se novamente na direção da tendência principal.

    • Como Funciona: Usa um sistema de confirmação tripla:

      • Tendência Principal: O preço está acima da média móvel de 200 períodos (Tendência de Alta).

      • Fim do Recuo: O indicador Estocástico vira para cima a partir da zona de sobrevenda.

      • Início do Momentum: O MACD cruza acima da sua linha de sinal. (Regras opostas aplicam-se para uma VENDA).

  • 3. Rompimento de Volatilidade (Volatility Breakout)

    • Propósito: Entrar numa posição no momento de uma "explosão" súbita e de alto volume que se segue a períodos de "consolidação de energia", onde o preço está comprimido numa banda estreita.

    • Como Funciona:

      • Deteção de Squeeze: Deteta que as Bandas de Bollinger estão no seu nível mais estreito das últimas X barras.

      • Confirmação do Rompimento: Quando o preço fecha fora desta banda estreita com alto volume de negociação, gera um sinal na direção do rompimento.

  • 4. Caçador (Hunter)

    • Propósito: Contornar os rompimentos iniciais que frequentemente apanham traders novatos e abrir uma negociação no "recuo/reteste", que é um movimento de ação de preço profissional.

    • Como Funciona:

      • Espera que uma zona significativa de suporte/resistência seja quebrada.

      • Espera que o preço retorne e teste este nível quebrado novamente.

      • Gera um sinal no momento em que o preço se move novamente na direção original do rompimento a partir deste nível testado.

  • 5. Reversão de Squeeze (Squeeze Reversal)

    • Propósito: Em mercados laterais onde não há tendência clara e o preço oscila numa banda estreita, visa capturar reversões a partir dos limites da banda.

    • Como Funciona:

      • Deteção de Squeeze: Deteta que as Bandas de Bollinger estão a estreitar-se.

      • Confirmação de Exaustão: Quando o preço toca a banda superior/inferior, confirma com o indicador IFR (RSI) que está a retornar da zona de sobrecompra/sobrevenda e gera um sinal na direção oposta.

  • 6. Mudança de SuperTrend

    • Propósito: Capturar o momento crítico em que o indicador SuperTrend muda de cor e direção, significando que a tendência principal está a reverter.

    • Como Funciona: Compara o estado do SuperTrend na barra anterior com o seu estado na barra atual. Se a cor mudar de Vermelho (Venda) para Verde (Compra), gera um sinal de COMPRA. Se mudar de Verde para Vermelho, gera um sinal de VENDA.

  • 7. Seguidor de SuperTrend (SuperTrend Follower)

    • Propósito: Entrar numa posição em cada nova onda da tendência, seguindo a tendência principal identificada num timeframe superior (ex: Diário) num timeframe inferior (ex: Horário).

    • Como Funciona: Enquanto a direção do SuperTrend no timeframe superior for COMPRA, gera um sinal de COMPRA na abertura de cada nova barra no timeframe inferior. Se a direção for VENDA, gera um sinal de VENDA em cada nova barra.

  • 7.1 Pesquisa aprofundada Next Level Trade: A estratégia Next Level procura entradas de negociação mais confiáveis.

  • 7.2 Estratégia SuperTrend A: Timeframe para o sinal de mudança de direção do SuperTrend.

  • 7.3 Estratégia SuperTrend B: Timeframe do SuperTrend e frequência de abertura de negociações.

8. Filtros Gerais

Mecanismos de confirmação adicionais que um sinal deve passar antes de uma negociação ser executada.

  • Trend Filter : (true/false) Se ativo, analisa o caráter do mercado (Em Tendência/Lateral) e permite que apenas estratégias adequadas para essa condição operem.

  • Use200MAFilter : (true/false) Se ativo, permite sinais apenas se estiverem de acordo com a direção da Média Móvel de 200 períodos num timeframe superior.

  • UseHeikenAshiFilter : (true/false) Se ativo, exige que os sinais estejam de acordo com a cor das velas Heiken Ashi.

  • Use_SuperTrend_Filter : (true/false) Se ativo, permite sinais apenas se estiverem de acordo com a direção do indicador SuperTrend num timeframe superior.

  • Use_News_Filter : (true/false) Se ativo, impede a abertura de novas negociações durante eventos de notícias económicas importantes.

  • Use_Time_Filter : (true/false) Se ativo, permite que o EA abra negociações apenas entre StartTime e EndTime .

  • Cooldown_Saniye : Define quantos segundos o EA deve esperar após o fecho de uma negociação antes de abrir uma nova.

9. Gestão Geral e Interface

As configurações de identidade e segurança do núcleo do EA.

  • MaxSpreadPoints : O spread máximo permitido (em pontos) para abrir uma nova negociação.

  • MagicNumber : (long) O número de identificação único que permite ao EA distinguir as suas próprias negociações.

  • MaxDrawdownPercent : Se a perda flutuante total da conta (rebaixamento) atingir esta percentagem, o EA fechará todas as posições e parará de negociar (0 = desativado).

  • TradeComment : O texto que aparecerá na coluna de comentários para negociações abertas pelo EA.

  • Show_Stop_Button : (true/false) Mostra ou oculta o botão "Parar/Iniciar Novas Negociações" no gráfico.

10(11). Configurações da Estratégia Series_Planned

A tabela manual de 30 passos de Lote e Distância a ser usada quando MoneyManagementStyle está definido como Series_Planned .

  • OrderLot1 ... OrderLot30 : Define o tamanho do lote para o passo correspondente na série.

  • OrderDist1 ... OrderDist30 : Define a distância (em pontos) da negociação anterior para o passo correspondente.


patrickdrew
2907
patrickdrew 2025.10.27 11:18 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mustafa Ertekin
642
Resposta do desenvolvedor Mustafa Ertekin 2025.10.31 14:12
I'm so glad to hear that Patrick, I'll be looking forward to updates. I shared three new set files in the comments, I would like you to review them. I recommend all users to change the settings and do backtests to see which setting does what :)
Responder ao comentário