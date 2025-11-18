SignalXpert

SignalXpert foi desenvolvido por mim para oferecer aos traders que utilizam o indicador RangeXpert uma ferramenta poderosa de análise. RangeXpert serve como a base do sistema – ele identifica áreas precisas do mercado e fornece os dados que o SignalXpert avalia em tempo real para gerar sinais claros e acionáveis. Isso permite o monitoramento simultâneo de até 25 diferentes ativos em vários timeframes, detectando em tempo real os movimentos mais importantes do mercado. Graças à função de alertas integrada, as notificações podem ser enviadas por alerta, push ou email, garantindo que você nunca mais perca oportunidades de trading. Instalado em um VPS MetaTrader, o SignalXpert funciona 24 horas por dia e fornece um monitoramento confiável de sinais. Seja planejando entradas ou saídas – o SignalXpert oferece suporte rápido e preciso, permitindo que você opere com confiança mesmo em mercados voláteis.


Especificações

  • Integração perfeita com o RangeXpert - utiliza seus dados para analisar áreas e zonas de mercado em tempo real.
  • Monitoramento de até 25 ativos simultaneamente - perfeito para análises multi-ativo e multi-timeframe.
  • Compatível com todos os principais mercados - Forex, moedas, metais, ações e índices.
  • Detecção de sinais em tempo real - identifica automaticamente rompimentos, transições de range e zonas de tendência.
  • Notificações em tempo real - via alerta, notificação push ou email, sempre que novos sinais surgirem.
  • Compatível com VPS MetaTrader - operação contínua 24/7 sem interrupções.
  • Sincronização automática com a volatilidade e liquidez do mercado.
  • Timeframes ajustáveis - de M1 a D1, conforme a sua estratégia de trading.
  • Interface amigável - estrutura clara e operação intuitiva, sem necessidade de conhecimento em programação.
  • Filtros flexíveis de alerta - escolha quais sinais você deseja monitorar e ser notificado.
  • Combinação perfeita com AutoXpert e DashXpert - para um sistema completo de análise e trading.
  • Ideal para estratégias manuais e semi-automatizadas - suporta diversos estilos de trading.


Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações:

https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller


NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos?  Escreva-me – SignalXpert mantém o foco, mas é adaptável.

ZoneXpert é o teu analista visual de mercado para MetaTrader 5 - desenvolvido para detectar automaticamente zonas de suporte e resistência , marcá-las com cores e atualizá-las em tempo real. O indicador analisa estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume para te mostrar exatamente onde o mercado reage - e onde rompe os níveis. Com ZoneXpert , vês imediatamente onde as forças do mercado se acumulam - e operas onde as decisões rea
Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds . O indicador identifica áreas de mercado que freque
DashXpert   é um painel totalmente gratuito e poderoso para   MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de   mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho   diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas,   DashXpert   oferece uma   visão centralizada e inteligente   - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas   pos
ShowXpert é o seu centro visual de controle para MetaTrader 5. ShowXpert é uma ferramenta inteligente que exibe todas as suas operações fechadas Buy e Sell diretamente no gráfico , incluindo o resultado em pontos e moeda . Operações lucrativas aparecem em verde, operações com perda em vermelho, tudo de forma clara, intuitiva e em tempo real. Com um único olhar, você vê quais setups funcionaram e como sua operação atual está se desenvolvendo
DashXpert é um painel totalmente gratuito e poderoso para MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas, DashXpert oferece uma visão centralizada e inteligente - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas posições abertas, luc
TimeXpert é uma ferramenta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que exibe as sessões globais de trading - Tokyo, Sydney, London e New York - diretamente no seu gráfico. Em vez de calcular os horários manualmente, você obtém uma visão geral automática e codificada por cores , que mostra de imediato quando os mercados abrem, se sobrepõem ou fecham . Isso permite identificar instantaneamente onde surge a volatilidade , quando a liquidez aumen
StrongXpert é o seu monitor preciso de força em tempo real para o mercado global de moedas. Ele foi desenvolvido para mostrar para onde o capital realmente está fluindo - e de onde ele está saindo do mercado . O indicador mede a força relativa das oito principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e transforma movimentos de preço complexos em um painel visual simples e fácil de ler - diretamente no gráfico. Identifique em segun
InfoXpert é uma ferramenta gratuita e inteligente para MetaTrader 5 que exibe todos os dados essenciais de trading diretamente no seu gráfico - ao vivo, de forma clara e precisa. Você pode ver instantaneamente seu lucro ou prejuízo (em moeda e porcentagem), o spread e o tempo restante da vela atual - perfeito para decisões rápidas no trading ativo. Todos os elementos são totalmente personalizáveis (fully customizable) - você decide quais da
Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.22 11:28 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Steve Rosenstock
24631
Resposta do desenvolvedor Steve Rosenstock 2025.11.22 17:37
Thank you for your review. The RangeXpert will soon be available in a new and improved version.
Responder ao comentário