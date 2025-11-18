

SignalXpert foi desenvolvido por mim para oferecer aos traders que utilizam o indicador RangeXpert uma ferramenta poderosa de análise. RangeXpert serve como a base do sistema – ele identifica áreas precisas do mercado e fornece os dados que o SignalXpert avalia em tempo real para gerar sinais claros e acionáveis. Isso permite o monitoramento simultâneo de até 25 diferentes ativos em vários timeframes, detectando em tempo real os movimentos mais importantes do mercado. Graças à função de alertas integrada, as notificações podem ser enviadas por alerta, push ou email, garantindo que você nunca mais perca oportunidades de trading. Instalado em um VPS MetaTrader, o SignalXpert funciona 24 horas por dia e fornece um monitoramento confiável de sinais. Seja planejando entradas ou saídas – o SignalXpert oferece suporte rápido e preciso, permitindo que você opere com confiança mesmo em mercados voláteis.





Especificações

Integração perfeita com o RangeXpert - utiliza seus dados para analisar áreas e zonas de mercado em tempo real.

- utiliza seus dados para analisar áreas e zonas de mercado em tempo real. Monitoramento de até 25 ativos simultaneamente - perfeito para análises multi-ativo e multi-timeframe.

- perfeito para análises multi-ativo e multi-timeframe. Compatível com todos os principais mercados - Forex, moedas, metais, ações e índices.



- Forex, moedas, metais, ações e índices. Detecção de sinais em tempo real - identifica automaticamente rompimentos, transições de range e zonas de tendência.



- identifica automaticamente rompimentos, transições de range e zonas de tendência. Notificações em tempo real - via alerta, notificação push ou email, sempre que novos sinais surgirem.



- via alerta, notificação push ou email, sempre que novos sinais surgirem. Compatível com VPS MetaTrader - operação contínua 24/7 sem interrupções.



- operação contínua 24/7 sem interrupções. Sincronização automática com a volatilidade e liquidez do mercado.



Timeframes ajustáveis - de M1 a D1, conforme a sua estratégia de trading.



- de M1 a D1, conforme a sua estratégia de trading. Interface amigável - estrutura clara e operação intuitiva, sem necessidade de conhecimento em programação.



- estrutura clara e operação intuitiva, sem necessidade de conhecimento em programação. Filtros flexíveis de alerta - escolha quais sinais você deseja monitorar e ser notificado.



- escolha quais sinais você deseja monitorar e ser notificado. Combinação perfeita com AutoXpert e DashXpert - para um sistema completo de análise e trading.



- para um sistema completo de análise e trading. Ideal para estratégias manuais e semi-automatizadas - suporta diversos estilos de trading.









