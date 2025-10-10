TimeXpert
- Utilitários
- Steve Rosenstock
- Versão: 2.0
- Atualizado: 2 dezembro 2025
TimeXpert é uma ferramenta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que exibe as sessões globais de trading - Tokyo, Sydney, London e New York - diretamente no seu gráfico. Em vez de calcular os horários manualmente, você obtém uma visão geral automática e codificada por cores, que mostra de imediato quando os mercados abrem, se sobrepõem ou fecham. Isso permite identificar instantaneamente onde surge a volatilidade, quando a liquidez aumenta e quais períodos se ajustam melhor à sua estratégia de trading. Todos os elementos são totalmente personalizáveis - desde as cores e estilos de linha até a quantidade de sessões exibidas, tornando TimeXpert um companheiro flexível para qualquer trader. TimeXpert ajuda você a aperfeiçoar o timing das suas operações, mostrando exatamente quando o movimento começa e quais sessões entregam os impulsos de mercado mais fortes - uma ferramenta essencial para qualquer setup profissional. Com seu design limpo e minimalista, TimeXpert transforma seu MetaTrader 5 em um mapa visual mundial dos mercados - preciso, intuitivo e 100% gratuito.
Especificações
- Exibe sessões globais de trading: Tokyo, Sydney, London e New York
- Ajuste automático ao horário do broker e ao fuso horário
- Caixas codificadas por cor para clara separação visual de cada sessão
- Sessões passadas e futuras para melhor preparação de mercado
- Ativação ou desativação individual de cada sessão
- Horários de início manuais ou automáticos para máxima flexibilidade
- Cores, largura e estilo das linhas personalizáveis (pontilhado, tracejado, sólido)
- Detecção de sobreposição de sessões para áreas de alta volatilidade
- Ferramenta essencial para timing preciso e consciência das sessões
- Totalmente compatível com AutoXpert e todos os EAs do MT5
- Design leve - uso mínimo de CPU
thank you for the freebies!