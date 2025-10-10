

TimeXpert é uma ferramenta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que exibe as sessões globais de trading - Tokyo, Sydney, London e New York - diretamente no seu gráfico. Em vez de calcular os horários manualmente, você obtém uma visão geral automática e codificada por cores, que mostra de imediato quando os mercados abrem, se sobrepõem ou fecham. Isso permite identificar instantaneamente onde surge a volatilidade, quando a liquidez aumenta e quais períodos se ajustam melhor à sua estratégia de trading. Todos os elementos são totalmente personalizáveis - desde as cores e estilos de linha até a quantidade de sessões exibidas, tornando TimeXpert um companheiro flexível para qualquer trader. TimeXpert ajuda você a aperfeiçoar o timing das suas operações, mostrando exatamente quando o movimento começa e quais sessões entregam os impulsos de mercado mais fortes - uma ferramenta essencial para qualquer setup profissional. Com seu design limpo e minimalista, TimeXpert transforma seu MetaTrader 5 em um mapa visual mundial dos mercados - preciso, intuitivo e 100% gratuito.





Especificações

Exibe sessões globais de trading : Tokyo, Sydney, London e New York

: Tokyo, Sydney, London e New York Ajuste automático ao horário do broker e ao fuso horário

ao horário do broker e ao fuso horário Caixas codificadas por cor para clara separação visual de cada sessão



Sessões passadas e futuras para melhor preparação de mercado



para melhor preparação de mercado Ativação ou desativação individual de cada sessão



de cada sessão Horários de início manuais ou automáticos para máxima flexibilidade



Cores, largura e estilo das linhas personalizáveis (pontilhado, tracejado, sólido)



(pontilhado, tracejado, sólido) Detecção de sobreposição de sessões para áreas de alta volatilidade



para áreas de alta volatilidade Ferramenta essencial para timing preciso e consciência das sessões



Totalmente compatível com AutoXpert e todos os EAs do MT5



Design leve - uso mínimo de CPU









Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações: Contre mais ferramentaspara as suas negociações: https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller







