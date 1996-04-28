MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD - Analisador de Tendências Multi-Timeframe

Um painel visual poderoso que exibe a direção da tendência em 7 timeframes simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== PRINCIPAIS RECURSOS ===

Detecção de tendência em tempo real usando cruzamento de EMAs

Valores de RSI com cores de sobrecompra/sobrevenda

Barras dinâmicas de força da tendência

Sinal de viés de mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

Exibição ao vivo de Spread, ATR, Bid/Ask

Tema escuro moderno com cores neon personalizáveis

Tamanho do painel escalável (50–200%)

Pode ser movido para qualquer canto do gráfico

=== SINAIS ===

BUY: MA rápida > MA lenta + RSI > 50

SELL: MA rápida < MA lenta + RSI < 50

A força do sinal é baseada na relação MA/ATR

=== PERSONALIZAÇÃO ===

Períodos das MAs rápida e lenta

Período do RSI

Período do ATR

Todas as cores do painel

Posição e escala do painel

=== USO RECOMENDADO ===

Ideal para estratégias de acompanhamento de tendência. Utilize a confluência de timeframes superiores (4+ sinais alinhados) para entradas mais fortes. Funciona em todos os ativos e timeframes.

Sem repaint. Leve. Atualiza a cada 500 ms.