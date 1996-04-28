MTF Trend Dashboard MT5
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
MTF TREND DASHBOARD - Analisador de Tendências Multi-Timeframe
Um painel visual poderoso que exibe a direção da tendência em 7 timeframes simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
=== PRINCIPAIS RECURSOS ===
Detecção de tendência em tempo real usando cruzamento de EMAs
Valores de RSI com cores de sobrecompra/sobrevenda
Barras dinâmicas de força da tendência
Sinal de viés de mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
Exibição ao vivo de Spread, ATR, Bid/Ask
Tema escuro moderno com cores neon personalizáveis
Tamanho do painel escalável (50–200%)
Pode ser movido para qualquer canto do gráfico
=== SINAIS ===
BUY: MA rápida > MA lenta + RSI > 50
SELL: MA rápida < MA lenta + RSI < 50
A força do sinal é baseada na relação MA/ATR
=== PERSONALIZAÇÃO ===
Períodos das MAs rápida e lenta
Período do RSI
Período do ATR
Todas as cores do painel
Posição e escala do painel
=== USO RECOMENDADO ===
Ideal para estratégias de acompanhamento de tendência. Utilize a confluência de timeframes superiores (4+ sinais alinhados) para entradas mais fortes. Funciona em todos os ativos e timeframes.
Sem repaint. Leve. Atualiza a cada 500 ms.